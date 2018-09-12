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12сентября
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сегодня, 09:38 0

Временами дождь: прогноз погоды в Приамурье на 12 сентября

Временами дождь: прогноз погоды в Приамурье на 12 сентября
Фото: pikabu.ru

В Амурской области 12 сентября будет облачно с прояснениями, пройдут слабые и умеренные дожди, возможна гроза. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.

Температура по области составит плюс 19…24 градуса, местами по северу региона будет плюс 10…15.

В Благовещенске установится переменная облачность, временами пройдет дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду. Термометры покажут 17…19 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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