Временами дождь: прогноз погоды в Приамурье на 12 сентября

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В Амурской области 12 сентября будет облачно с прояснениями, пройдут слабые и умеренные дожди, возможна гроза. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.

Температура по области составит плюс 19…24 градуса, местами по северу региона будет плюс 10…15. В Благовещенске установится переменная облачность, временами пройдет дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду. Термометры покажут 17…19 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL