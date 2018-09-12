Главы РФ и КНР ели блины с икрой на «Улице Дальнего Востока»: обзор прессы

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Права потребителей защитят дополнительными гарантиями; импортные товары подорожают в октябре; глава Минэкономразвития РФ пообещал укрепление рубля в ближайшие полгода-год. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Два материала «Российской газеты» явно заинтересуют шопоголиков. Первый – это интервью с председателем правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрием Яниным. Он рассказал, что вот-вот Госдума рассмотрит законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав потребителей. В нем будет указано – я своими словами, без канцеляризмов, – что заемщик сможет без ущерба для своего кошелька в течение 14 дней расторгнуть кредитный договор, заключенный в магазине на покупку товара или услуги. Вернуть товар можно было и раньше, но это не касалось тех, что взяты в кредит. Теперь, возможно, это правило изменится. И касаться оно будет и тех товаров, которые относят к «невозвратным» – тем же мобильникам.

Об этом пишут все

Второй материал «РГ» предупреждает, что начавшееся в августе ослабление рубля неизбежно будет перенесено на цены импортных товаров. В первую очередь ощутят это покупатели электроники и бытовой техники.

Правда, в газете пишут, что цены на вышеназванное подстроятся под новый курс рубля только в октябре, но стоит ли ждать еще месяц, чтобы платить дороже? Материал, кстати, так и называется: «Опоздавший платит больше».

Полный абзац

Но не грустите. Вполне оптимистичный материал публикуется в «Комсомольской правде». Здесь пишут о том, что рубль сильно недооценен. Такое заявление на Восточном экономическом форуме во Владивостоке сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, в ближайшие полгода-год наша валюта обязательно окрепнет. В прогнозах правительства – до 63-64 рублей за доллар.

А чтобы вы окончательно не расслабились после столь оптимистичных заявлений, «Комсомолка» сообщила, что во вторник вечером «американец» стоил больше 70 рублей, а евро – больше 81 рубля. За последний месяц наша валюта подешевела примерно на 15 %. Это, я так понимаю, чтоб министра слушали, а выводы делали сами.

Не пропусти

Далее, пожалуй, я назову дайджест «Удивительный мир», в котором публикуется рейтинг городов, где проживает наибольшее количество миллиардеров. Первым там значится Нью-Йорк, в котором более сотни богатеев. Если быть точным – то 103. Еще там называются Гонконг, Сан-Франциско, Сингапур, Лондон и т.д. При этом на четвертом месте – наша родная Москва. В ней проживает более 60 родных российских миллиардеров.

И пусть вас не беспокоит вопрос: проживают или только прописаны? В конце концов, какая разница?

На посошок

И вряд ли вы пропустите сообщения «Российской газеты», «Комсомольской правды», «Известий» и, думаю, и других изданий, кои не попали в поле нашего зрения о встрече лидеров России и Китая во Владивостоке. Пишут, что после официальных переговоров, находясь в хорошем настроении, президент России В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили «Улицу Дальнего Востока», – традиционную выставку ВЭФ, где в одном из павильонов перекусили блинами, которые сами же и испекли. При этом Путин отметил, какой у китайского гостя получился аккуратный блин. «Да, у меня кругленько», – согласился Си Цзиньпин.

В качестве начинки лидеры выбрали черную и красную икру. При этом по предложению Путина выпили по рюмке водки. Грех не пропустить под такую-то закусочку.