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11сентября
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Сроки отключения горячей воды в домах россиян сократят

Сроки отключения горячей воды в домах россиян сократят
Фото: iz.ru

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в интервью «Ъ» заявил, что сроки отключения горячей воды могут сократить до трех дней. По словам замминистра, новые сроки планируется закрепить законом примерно через год.

«Уже в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней. Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды»,— рассказал господин Чибис.

С мая по сентябрь в домах россиян отключают горячее водоснабжение. Это связано с подготовкой к отопительному сезону и ремонтом систем теплоснабжения. В столице этот срок составляет 10 дней. В регионах – 14 и более.

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#ЖКХ #российская власть


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