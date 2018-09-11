Представители разных профессий дают благовещенцам советы по чтению

Фото: egti.ru

Сто самых читающих людей Благовещенска дают амурчанам советы, какие книги почитать. Проект подготовила библиотечная система города. Раз в неделю предприниматели, депутаты, руководители учреждений, педагоги, врачи и представители других профессий советуют людям различные издания.

Публикации с фотографиями участников проекта размещают в Инстаграме библиотечной системы. Первой стала руководитель муниципальной библиотечной системы города Оксана Климова. Она рекомендует роман «Муравьев-Амурский». Книга для всех, кто интересуется историей родного края, кому небезразлично прошлое и будущее Дальнего Востока, уточняет Оксана Владимировна.

Второй пост был посвящен роману Михаила Шолохова «Тихий Дон». Его рекомендует председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам Благовещенской гордумы Максим Ноженкин. Книги доступны в 12-ти библиотеках города.