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11сентября
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В Февральске организовали фестиваль косули

В Февральске организовали фестиваль косули

В Амурской области впервые прошел фестиваль косули. Его организовал Норский заповедник. В Приамурье в последние годы численность косули стабильно падает. Охоту на нее в регионе запретили полностью. Сейчас здесь насчитывается около 54 тысяч косуль.

За последние два года их численность сократилась примерно на 16 тысяч особей. Фестиваль привлек внимание населения к проблемам животных. Мероприятие прошло в Февральске. В нем участвовали школьники Норска и Февральска. Творческие работы на конкурсы присылали также из Новокиевского Увала, Стойбы и Экимчана.

В рамках фестиваля ребята поучаствовали в проекте «Письма животным». Они писали письма своим любимым животным и получали ответы. 24 письма, которые сочинили амурские дети, отправили в Москву. Они будут опубликованы в книге «Здравствуй, соболь, как живешь». Также в рамках фестиваля провели экоквест «По ту сторону Норы», фотовыставку, мастер-классы, концерт и конкурс речевок.

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#животные


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