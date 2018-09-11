В день выборов волонтеры в Тахтамыгде собирали средства для маленького Кирилла Чуйко
В день выборов в Тахтамыгде волонтеры местной школы провели благотворительную акцию. Они собирали деньги для шестилетнего Кирилла Чуйко, который живет в Серышеве. У мальчика ДЦП, ему необходима регулярная реабилитация в Москве.
Сбор средств организовали перед избирательным участком, который расположился в здании школы. Работать на территории участка детям не разрешили, этого не позволяет закон, собирать деньги пришлось на улице.
«Связавшись с родителями Кирилла, мы узнали, что ему еще требуется 299 тысяч рублей. Поселок у нас маленький, поэтому на большую сумму мы не рассчитываем. Но эта семья будет рада любой помощи. Не будьте равнодушными, добро возвращается добром», - поделились волонтеры.
В итоге они собрали почти шесть тысяч рублей. Деньги уже перечислили семье Кирилла. Желающие помочь ребенку, могут также переводить средстваю
Карта Сбербанка 4276 0300 1254 6483 – Светлана Алексеевна Чуйко
Мобильный банк 8-914-042-81-03
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