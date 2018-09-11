Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:29 0

В день выборов волонтеры в Тахтамыгде собирали средства для маленького Кирилла Чуйко

В день выборов волонтеры в Тахтамыгде собирали средства для маленького Кирилла Чуйко

В день выборов в Тахтамыгде волонтеры местной школы провели благотворительную акцию. Они собирали деньги для шестилетнего Кирилла Чуйко, который живет в Серышеве. У мальчика ДЦП, ему необходима регулярная реабилитация в Москве.

Сбор средств организовали перед избирательным участком, который расположился в здании школы. Работать на территории участка детям не разрешили, этого не позволяет закон, собирать деньги пришлось на улице.

«Связавшись с родителями Кирилла, мы узнали, что ему еще требуется 299 тысяч рублей. Поселок у нас маленький, поэтому на большую сумму мы не рассчитываем. Но эта семья будет рада любой помощи. Не будьте равнодушными, добро возвращается добром», - поделились волонтеры.

В итоге они собрали почти шесть тысяч рублей. Деньги уже перечислили семье Кирилла. Желающие помочь ребенку, могут также переводить средстваю

Карта Сбербанка 4276 0300 1254 6483 – Светлана Алексеевна Чуйко

Мобильный банк 8-914-042-81-03

Просмотров всего: 144

#выборы #дети #здоровье


Общество

Двое амурских школьников завоевали звание «Интеллектуальный чемпион»
Власть 22

Мэр-коммунист Марина Михайлова: отменю «золотые парашюты», в замы возьму единоросса
В России и мире

Женщина вырастила огромную опухоль из-за боязни врачей
В России и мире

В Таиланде началось нашествие ядовитых змей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь