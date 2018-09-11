Благовещенцы жалуются на опасный перекресток улиц Богдана Хмельницкого и Ломоносова

Жители района улиц Богдана Хмельницкого и Ломоносова в Благовещенске просят поставить на этом перекрестке светофор. Люди считают, что переходить здесь дорогу опасно, особенно школьникам, которые идут этим путем в 27-ю школу. Однако в ГИБДД поясняют - чтобы электронный регулировщик появился, на этом участке должны произойти как минимум три аварии.

В 20 метрах от перекрестка находится дорожный знак, который предполагает наличии здесь пешеходного перехода. Но по факту зебра есть только за перекрестком. Как переходить дорогу перед ним, многим не понятно. Ведь этот дорожный знак по правилам действует до перекрестка. Из-за этого между пешеходами и водителями возникают конфликты.

«Иду, наполовину прошла, с той стороны машин не было. А вот тут вот едут. То есть он переезжает, у него открыто окно было, он меня просто начал облаживать трехэтажными матами. Ну, я объясняю, что вообще-то здесь пешеходный переход, он говорит - здесь ничего не нарисовано. Я говорю - вернись назад, там есть знак 40 и как бы знак пешеходного перехода», - поделилась горожанка Татьяна Леонти.

Татьяна каждый день водит своего семилетнего сына в 27-ю школу. Она находится в квартале от этого перекрестка. Со временем ребенок начнет ходить на занятия сам. Мама говорит, будет переживать, ведь перейти здесь проезжую часть не просто.

Местные жители хотят, чтобы на этом участке установили светофор или сделали полноценный пешеходный переход. Но в ГИБДД поясняют, этот перекресток не настолько аварийный, чтобы оборудовать его электронным регулировщиком.

«Для введения светофорного регулирования необходимо выполнение ряда условий. Это должна быть интенсивность транспортного потока. Либо на данном перекрестке должно быть совершенно три и более ДТП», - сказал старший государственный инспектор дорожного надзора Олег Копейкин.

По данным ГИБДД в этом году на перекрестке Хмельницкого-Ломоносова дорожно-транспортных происшествий не было. Безопасность движения, говорят в ГИБДД обеспечена лежачими полицейскими.

В плане ремонта улично-дорожной сети Благовещенска на 2018 год, установка светофора на этом участке не планируется.