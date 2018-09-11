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11сентября
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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: фестиваль японской культуры «Пояс дружбы» и обучающий семинар

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: фестиваль японской культуры «Пояс дружбы» и обучающий семинар

12 сентября в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о фестивале японской культуры «Пояс дружбы» и обучающем семинаре «Пример инвестиций японских компаний в тепличный бизнес Дальнего Востока России», которые пройдут в Благовещенске 19 сентября в рамках «Года Японии в России».

После новостей в 8 часов в студию придет руководитель амурского отделения общества «Россия-Япония» Марина Синельникова и начальник управления международных связей ДальГАУ Владимир Судейкин. Ведущие эфира – Денис Блащук и Михаил Митрофанов.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте Благовещенского «Эха».

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