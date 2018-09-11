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11сентября
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сегодня, 18:30 0

В Приамурье начнут выпускать специалистов для приоритетных направлений экономики

В Приамурье начнут выпускать специалистов для приоритетных направлений экономики

Правительство Амурской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Союз WorldSkills подписали соглашение о реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. По условиям проекта к 2020 году учебные заведения региона начнут выпускать специалистов для приоритетных направлений экономики. В первую очередь изменения коснутся студентов среднего профтехобразования.

«Для будущих и нынешних студентов Приамурья внедрение стандарта – это современное оборудование, современные методики обучения и современные образовательные программы и технологии, созданные совместно с будущими работодателями. Для работодателей – специалисты обученные под конкретное производство», – рассказал о соглашении врио губернатора Амурской области Василий Орлов.

Вместе с министерством образования и науки региона, а также специалистами экономического блока определят приоритеты экономических отраслей и тех предприятий, которые нуждаются в кадровом обеспечении в ближайшие 2-3 года. Предварительно это коснется космической тематики, нефтегазохимии, электроэнергетики и горного дела.

Подготовка к реализации проекта уже началась еще в прошлом году совместно с вузами, колледжами, работодателями и властями. В рамках проекта АСИ уже познакомилась с деятельностью колледжей. В дальнейшем специалисты агентства разработают кадровую модель обеспечения экономики Амурской области в перспективе до 2035 года.

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