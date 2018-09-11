В Белогорском районе при столкновении двух машин пострадали четыре человека

11 сентября в 14:20 в Белогорском районе (1 537 километр автодороги «Амур») произошло жесткое ДТП. Столкнулись Nissan Tiida Latio и Hyundai Grand Starex. В результате травмы получили четыре человека – два из «тииды» и два из «хендая».

В настоящее время полицейские устанавливают подробности и обстоятельства происшествия, сообщили в амурской Гоставтоинспекции. Тем временем в соцсетях пишут, что одна из пострадавших находится в коме. «Есть пострадавшие - водитель мужчина с переломами и женщина в коме. Доставлена в реанимацию, делают операцию», - сообщают очевидцы.

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Екатерина PL