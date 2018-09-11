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11сентября
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сегодня, 17:50 1

На ВЭФ обсудили строительство завода по производству метанола в Сковородине

На ВЭФ обсудили строительство завода по производству метанола в Сковородине
Фото: rupec.ru

Врио губернатора Василий Орлов провел рабочую встречу с председателем совета директоров ЕСН Григорием Березкиным по вопросу строительства завода по производству метанола на территории Сковородина. Затронули возможность доставки спирта через железнодорожный мост в КНР.

Орлов и Березкин обсудили социальную ответственность предприятия по производству метанола, логистические цепочки реализации проекта, поставку будущего товара, производимого на заводе через имеющуюся инфраструктуру области. Речь шла о перспективах железнодорожного мостового перехода в КНР и доставке товара, производимого на заводе посредством этого логистического направления.

Особое внимание было уделено экологической составляющей проекта и возможности проведения общественных слушаний по данному вопросу.

«Реализация проекта компании "Технолизинг" – метаноловый завод в Сковородине – имеет очень большое значение для Амурской области. Завод будет производить до 1 миллиона тонн метанола в год с соответствующей загрузкой инфраструктуры, железнодорожной инфраструктуры. Планируется создание 234 постоянных рабочих мест, на период строительства их количество достигнет 2 000 тысяч. Этот проект может придать новый импульс городу Сковородино», – отметил Василий Орлов.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

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#производство #Сковородино #строительство


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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    19 минут назад

    Всё грязное производство в Амурскую область. Им, принимающим такие решения здесь не жить. При производстве метанола обращается целый ряд взрывоопасных и ядовитых, как и сам метанол, продуктов: природный газ, окись углерода, бензин, керосин, дизельное топливо, аммиак. При постоянно существующей угрозе нарушения технологического процесса или мер безопасности (из-за пресловутого человеческого фактора) может произойти их утечка или взрыв с последующим отравлением и гибелью людей. Помимо этого, на работающем заводе по выпуску метанола будут осуществляться выбросы вредных веществ в атмосферу и сбросы их в водную среду.

    В зависимости от характера выбросов в атмосферу все российские промышленные предприятия официально делят на 4 группы, и производство метанола относится к 4-й – производствам с выбросами токсических, раздражающих, сенсибилизирующих, канцерогенных, мутагенных веществ, а также соединений, влияющих на репродуктивную функцию. Это ещё один ужас нашей области.

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