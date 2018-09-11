На ВЭФ обсудили строительство завода по производству метанола в Сковородине

Фото: rupec.ru

Врио губернатора Василий Орлов провел рабочую встречу с председателем совета директоров ЕСН Григорием Березкиным по вопросу строительства завода по производству метанола на территории Сковородина. Затронули возможность доставки спирта через железнодорожный мост в КНР.

Орлов и Березкин обсудили социальную ответственность предприятия по производству метанола, логистические цепочки реализации проекта, поставку будущего товара, производимого на заводе через имеющуюся инфраструктуру области. Речь шла о перспективах железнодорожного мостового перехода в КНР и доставке товара, производимого на заводе посредством этого логистического направления.

Особое внимание было уделено экологической составляющей проекта и возможности проведения общественных слушаний по данному вопросу.

«Реализация проекта компании "Технолизинг" – метаноловый завод в Сковородине – имеет очень большое значение для Амурской области. Завод будет производить до 1 миллиона тонн метанола в год с соответствующей загрузкой инфраструктуры, железнодорожной инфраструктуры. Планируется создание 234 постоянных рабочих мест, на период строительства их количество достигнет 2 000 тысяч. Этот проект может придать новый импульс городу Сковородино», – отметил Василий Орлов.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области