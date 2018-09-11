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11сентября
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сегодня, 17:45 3

Самозанятых россиян освободят от пенсионных взносов

Самозанятых россиян освободят от пенсионных взносов
Фото: ria.ru

Налоговая ставка в рамках нового режима для самозанятых граждан составит 4 %, в нее будет входить взнос по ОМС, при этом власти не планируют включать в этот режим и делать обязательными для самозанятых взносы в Пенсионный фонд. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

«Налоговая служба выступает за низкую ставку, ниже, чем по упрощенной системе налогообложения», – подчеркнул он, выступая на сессии по налоговому администрированию на Восточном экономическом форуме.

Глава ФНС добавил, что власти не намерены требовать от самозанятых обязательной уплаты взносов пенсионного страхования. «Если он хочет социальную пенсию на пять лет позже, он может не платить вообще никаких взносов в Пенсионный фонд. Что многие и делают», – уточнил Мишустин.

Ранее Минфин предложил ввести в России специальный налоговый режим для самозанятых граждан – без регистрации в налоговых органах и сдачи какой-либо отчетности в ФНС. Воспользоваться этим режимом можно будет, просто установив специальное приложение на смартфоне. Распространяться он будет на малый бизнес с оборотом не более 2,4 миллиона рублей в год. Главная цель законопроекта – легализация самозанятых.

Инициатива уже согласована со всеми министерствами внутри правительства, но пока не оформлена в виде законопроекта. Глава службы обещал представить его широкой публике в январе 2019 года.

Прежде чем налоговый режим начнет применяться на всей территории России, власти протестируют его в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, сообщает РИА Новости.

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#закон #налоги #российская власть


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Комментарии
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  • КП

    КП
    1 час назад

    Ранее Минфин предложил ввести в России специальный налоговый режим для самозанятых граждан – без регистрации в налоговых органах и сдачи какой-либо отчетности в ФНС. Воспользоваться этим режимом можно будет, просто установив специальное приложение на смартфоне. Распространяться он будет на малый бизнес с оборотом не более 2,4 миллиона рублей в год. Главная цель законопроекта – легализация самозанятых.

    Не вздумайте легализовываться. Пенсионеров уже ограбили, вы следующие на очереди.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    52 минуты назад

    Да никто уже не верит этой власти. Играя в карты с шуллером ты знаешь, что он тебя обманет. Но шуллер не может поменять правила игры. Правительство же постоянно меняет правила.

  • Zlo15

    Zlo15
    51 минута назад

    Ясен пень) если я например нелегализованный самозанятый гражданин, зачем мне легализоваться?? Чтобы платить непонятно кому непонятные взносы?? Да простая математика: если человек будет откладывать каждый месяц эти самые взносы себе на счёт а не в ПФР, к выходу на пенсию сам себе обеспечит неплохие сбережения)

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