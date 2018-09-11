На Госсовете решали, как преодолеть отставание Дальнего Востока

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Введения льготных режимов для инвесторов оказалось недостаточно для остановки оттока населения с Дальнего Востока. В докладе на Госсовете заявили, что для выполнения майского указа президента необходимо значительное улучшение социальной инфраструктуры в макрорегионе.

В понедельник, 10 сентября, на Госсовете рассмотрели варианты поддержки Дальневосточного округа, сообщает «Коммерсант». Потребность в федеральных деньгах на реализацию указа превышает 2 триллиона рублей, наиболее затратными для бюджета могут оказаться меры по поддержке демографии (около 700 миллиардов) и улучшению жилищных условий населения (около 650 миллиардов). Помимо этого, почти 1,5 триллиона рублей потребуется на модернизацию магистральной инфраструктуры ДФО.

Авторы доклада, озвученного на заседании Госсовета указали на значительное отставание Дальнего Востока от остальных регионов РФ по ключевым социальным показателям: от продолжительности жизни (самой низкой в России) до доли аварийного жилья. Они считают, что в регионе необходимо удержать (или привлечь в него) 452 тысячи человек. Такая цифра необходима для реализации демографической части майского указа. Если это не удастся, численность населения в ДФО снизится с 6,165 миллиона человек в 2017 году до 6,048 миллиона в 2025-м.

Авторы доклада предложили Владимиру Путину дополнить его майский указ «отдельным указом президента РФ, в котором были бы закреплены конкретные задачи на ближайшие шесть лет и необходимые меры для их достижения в рамках национальных проектов». Еще один указ дал бы «мощный толчок в работе по опережающему развитию Дальнего Востока», полагают эксперты Госсовета.

В целом программа мероприятий для Дальнего Востока затрагивает 12 нацпроектов (всего, считая с планом развития инфраструктуры, их подготовлено 13). В частности, на повышение рождаемости, по сделанной экспертной оценке, требуется 369,5 миллиарда рублей (в основном на строительство инфраструктуры и субсидирование ипотечных ставок), для снижения смертности (за счет модернизации здравоохранения и приведения в порядок автодорог) — 247,2 миллиарда, на нацпроект по образованию — дополнительно 186,3 миллиарда, на экологические меры — еще 217,3 миллиарда рублей.

Помимо этого, на поддержку МСП запрошено 27,9 миллиарда рублей, на повышение доли экспорта — 145,8 миллиарда, на цифровую экономику (преимущественно развитие телекоммуникационной инфраструктуры) — 56,5 миллиарда рублей.

Внушительная сумма в рамках идеи удержания людей на Дальнем Востоке запрошена на улучшение жилищных условий — 646,9 миллиарда рублей. Часть этих денег предложено потратить на создание наемного жилищного фонда.

Эксперты Госсовета предложили внести корректировки в ведомственные госпрограммы, в которых выделены так называемые «дальневосточные разделы» (всего 29 госпрограмм). В 17 программах эти разделы не обеспечивают опережающего развития макрорегиона, сказано в докладе. Дополнить предлагается, в частности, программы по обеспечению доступным жильем, развитию транспорта, по здравоохранению, лесному хозяйству.

Еще одна большая часть программ — комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры на 1,47 триллиона рублей. Это 914,5 миллиарда рублей на железнодорожную инфраструктуру – в первую очередь, увеличение проходной способности БАМа и Транссиба (источником финансирования должны стать внебюджетные средства), из бюджета 216 миллиардов требуется на сокращение времени перевозок контейнеров до западной границы РФ до семи дней. Обновление портовой и энергетической инфраструктуры (на 227,7 и 496,9 миллиардов) потребует финансирования из разных источников, полностью же из бюджета предлагается покрыть издержки лишь на обновление авиационной инфраструктуры (86,7 миллиардов рублей).

В понедельник на заседании глава Минтранса Евгений Дитрих предложил сдерживать стоимость авиаперелетов на Дальний Восток «коэффициентом труднодоступности» — установив его для тарифов в Дальневосточном округе и Арктической зоне. Он пояснил, что завоз керосина в дальневосточные аэропорты обходится на 10–40 % дороже в сравнении с доступными районами. Это влияет на себестоимость рейса и цену билета. Кроме того, он предложил расширить программу субсидирования авиаперевозок в ДФО – сделать ее круглогодичной (сейчас она действует с марта по декабрь) и повысить предельную протяженность маршрутов в ней с нынешних 1 500 до 3 000 километров.

Наконец, документ расписывает запросы регионов на развитие социальной инфраструктуры. В качестве эксперимента подобный план был разработан для Комсомольска-на-Амуре (предполагает создание 27 объектов инфраструктуры общей стоимостью 62,9 миллиарда рублей). По итогам Госсовета на прошлом ВЭФ было дано поручение разработать подобные планы и для других центров экономического роста. Уже утверждены расходы на 2018–2020 годы в размере 55,8 миллиарда рублей. Однако регионы хотели бы получить намного больше — они определили 41 центр роста, у одной только Амурской области в перечне проекты на 2 триллиона рублей.