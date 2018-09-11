Татьяна Ракутина прокомментировала неудачу партии власти на выборах разных уровней

Член партии КПРФ Татьяна Ракутина, которая баллотировалась на прошедших выборах в губернаторы и в депутаты Государственной думы, считает, что это голосование можно считать началом конца для партии «Единая Россия». Об этом, а также о том, почему участвовала сразу в двух выборных кампаниях, она рассказала в программе «Простые вопросы».

По мнению Татьяны Ракутиной, то, что она была одновременно и кандидатом в губернаторы, и в депутаты Госдумы от партии КПРФ, никак не отразилось на количестве отданных за нее голосов.

«И я, и партия считаем, что это усиление ресурсов. У нас, это ни для кого не секрет, и человеческого ресурса, особенно финансового ресурса, недостаточно для того, чтобы выступать на таких выборах. Каждые выборы – это бесплатные эфиры, бесплатные печатные площади, и мы сосредоточили это любезно предоставленное законом время вокруг одной кандидатуры. И мы, конечно, понимали, что выиграть выборы и те, и другие тяжело. Такое случается редко, мы анализировали: такой опыт есть у КПРФ в других регионах. И надо сказать, что результаты показали, что и на тех выборах, и на других люди голосовали за Ракутину. Об этом говорят голоса. Не проценты, а именно реальные голоса», – рассказала Татьяна Ракутина.

Кроме того, политик прокомментировала, почему, на ее взгляд, кандидаты от партии власти местами уступили на выборах разных уровней своим конкурентам.

«Я рассматриваю эти выборы как начало конца для партии власти. Если мы не будем говорить про Хабаровск и Приморье, а вернемся в Амурскую область, то сегодня КПРФ победила в 4-х городах – Свободный, Райчихинск, Тында и Зея. Это города, где проходили муниципальные выборы. Наша гордость – Тында. Некоторым людям в области не хватает на нормальную еду. Они питаются с огорода, а в магазин ходят только за солью, сахаром и хлебом. Ветшают деревни, падающие заборы – и не потому, что там живут алкоголики, или асоциальные люди, это стало очень заметно. И людям это заметно, они уже не живут мерками: лишь бы не было войны, остальное все хорошо. Именно поэтому так полярно поменялся расклад голосов на этих выборах по всей стране», – считает коммунистка.

Татьяна Ракутина вновь упомянула о том, что выборы в депутаты Государственной думы могли пройти нечестно.

«Там, где большая явка, там же и большой процент Кузьмина. Будем разбираться. Но вы должны понимать, что без доказательств сложно вскрыть теперь уже запакованные запломбированные мешки. Но я буду делать эти запросы. Хотя бы для того, что я всегда иду до конца, люди, которые в меня верили и за меня голосовали, никогда не скажут, что Ракутина наплевала на результаты и ничего не отстаивала», – сообщила политик.

В случае победы на выборах депутата Государственной думы Татьяна Ракутина готова была переехать в Москву вместе с семьей.

«Как работает депутат Госудмы – он три недели работает в парламенте и одну неделю, она называется региональная, он работает дома. Конечно, я не хотела жить со своей семьей всего одну неделю. Поэтому мы готовы были переезжать. Старшая дочь ходит в школу, и я заранее нашла хорошую школу. Не мажористую школу, где учатся все депутатские дети, а хорошую школу с хорошими преподавателями. Да, мы готовы были туда переехать на три года, чтобы потом вернуться домой и продолжить работать дальше»,– подытожила Ракутина.

Полное интервью с Татьяной Ракутиной можно будет посмотреть в программе «Простые вопросы» в эфире телеканала «ТНТ-Благовещенск» во вторник, 11 сентября, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны в разделе «Простые вопросы».