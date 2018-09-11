В Первомайском парке Благовещенска оборудуют автогородок и живой уголок

«Развитие Первомайского парка культуры и отдыха круглогодичного действия позволит расширить и укрепить его материальную базу, а появление новых парковых аттракционов, досуговых объектов и объектов общественного питания увеличит поток посетителей парка, и он будет еще больше востребован как для активного, так и для спокойного отдыха горожан. Под развитием парка мы подразумеваем реконструкцию системы электроснабжения, устройство инженерных сетей, строительство общественного туалета, обновление аттракционов, наружного освещения, установку малых архитектурных форм, оборудование территории парка системой видеонаблюдения», — рассказал директор МУ «Городской парк» Дмитрий Василюк.

Как отметил Дмитрий Васильевич, на территории парка уже в следующем году планируется разместить «Живой уголок», в котором посетители смогут не только посмотреть, но и покормить разных домашних животных. «Живой уголок вполне может стать изюминкой нашего парка. Все мы знаем, как здесь любят кормить белок и птиц, а теперь появится возможность покормить лошадей, коз, барашков и других домашних животных. К тому же уже есть организация, которая готова взять на себя реализацию этого проекта», — поделился директор парка.

Для равномерного распределения различных форм отдыха на территории парка будут предусмотрены следующие зоны:

— входная (арка входа с главной аллеей, декоративными цветниками, скульптурными композициями и рекламными конструкциями для экспозиции конкурсных и тематических художественных и фоторабот);

— административно-хозяйственная (хозяйственная зона оснащена мусорными контейнерами и помещением для хранения уборочного инвентаря, а также помещением для хранения и приготовления корма для животных. Реконструируется здание общественного туалета. Пост охраны располагается в новом административном здании парка. Здесь же располагается помещение для хранения музыкальных инструментов и помещение для переодевания артистов);

— зона аттракционов и игровых площадок с каруселями, качелями, детскими и семейными аттракционами;

— зона для детей в возрасте от 1 года до 6 лет (тематически оформленная выделенная территория, с покрытием специальным мягким материалом, исключающим получение травм при падении. Установлены малые игровые формы, электромеханические качалки, сухие бассейны, горки, песочницы и прочее);

— спортивная (универсальная спортивная площадка с уличными тренажерами, и оснащенная необходимым детским спортивным оборудованием);

— культурно-образовательная (главный объект этой зоны – центральная эстрада парка, с крышей над зрительным залом, что обеспечит комфортное проведение мероприятий, возможность показа фильмов. В период, свободный от мероприятий, площадка может использоваться как читальный зал, шахматный клуб и так далее);

— зона тихого отдыха (лесопарковая зеленая зона, занимает большую часть парка. Благодаря произрастающим ценным породам деревьев, высадке новых, в перспективе будет характеризоваться живописным ландшафтом, в который при строгом соблюдении мер по защите зеленых насаждений будут вписаны малые архитектурные формы: скульптурные композиции, беседки, площадки со скамейками под кроной деревьев);

— зона контактного зоопарка (предполагает организацию на территории парка «живого уголка», в виде огороженной территории под открытым небом площадью около 100 квадратных метров, на которой будут обустроены вольеры с различными видами домашних и экзотических животных, где посетителям разрешается трогать, кормить и гладить животных. При контактном зоопарке возможна организация клуба юных любителей животных);

— автогородок (создание модели города с улицами, пешеходными переходами, мостами, светофорами для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста правилам дорожного движения);

— объекты общественного питания и торговли (равномерно распределены по территории парка, вписаны в каждую зону, тематически оформлены и включают в себя летние кафе, павильоны, торговые точки сезонного назначения по продаже напитков, мороженого, сувенирные лавки).

Благовещенцам предлагают ознакомиться с комплексным планом развития, размещенным на сайте администрации города Благовещенска. Свои предложения по Первомайскому парку можно направлять на почту: blagopark@mail.ru с пометкой «Предложения по парку», сообщает пресс-служба мэрии.