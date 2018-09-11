Тыквенный fashion: амурская тыква рвется в молодежную моду

Необычную фотосессию провели в окрестностях Благовещенска: девушки фотографировались в платьях из натуральных тканей с тыквами. Причем коллекция была специально разработана для фестиваля тыквы, который пройдет 15 сентября в Сергеевке.

Необычные осенние фотографии опубликовала блогер Амур.инфо Людмила Сузун, которая уже не один год занимается популяризацией тыквы в Приамурье и за ее пределами. «Все просто: замечательная одежда из натуральных тканей, уникальный крой, красивые модели и тыква. Смотрите, какая красота получилась», – написала Людмила.

Она пояснила корреспонденту ИА «Амур.инфо», что уже давно у нее с хозяйкой магазина одежды из натуральных тканей была мысль сделать нечто общее. Их деятельность связана с экологически чистым образом жизни. «Я была на благотворительных гастролях, и там мне подсказали идею подобной фотосессии», – пояснила Людмила Сузун.

Для нее заказали специальные натуральные ткани, разработали коллекцию одежды. Моделей фотографировали в окрестностях Благовещенска. «Тыква – это такой плод, который более интересен для зрелых людей или наоборот – для детей. Вот мы и решили, что отличный способ вызвать интерес к тыкве у молодежи – через моду», – рассказала Людмила.

Коллекция одежды будет показана на фестивале тыквы. В субботу, 15 сентября, он уже в четвертый раз пройдет в селе Сергеевка Благовещенского района. А еще организаторы планируют использовать фотографии из этой фотосессии для сбора средств на создание тыквенного парка.