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11сентября
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сегодня, 16:16 1

В лесах Молдавии найдена база пришельцев

В лесах Молдавии найдена база пришельцев
Фото: VOKA.me

Жители планеты Х изучают Землю и решают, нужно ли вступать с людьми в контакт, предположили уфологи. Необычное свечение заметили возле города Неагара.

Недавно благодаря сервису Google Maps исследователь из Молдавии обнаружил необычное и неисследованное ранее место. Возле города Неагра и Топлица есть национальный парк Калимани с десятками гектаров лесисто-горной местности, что свидетельствует о плохой проходимости в этом районе.

При детальном изучении местности исследователь обнаружил аномальное зелёное пятно. Оно было запечатлено спутниками Google и имело освещение, подобно урановому. Мужчина передал материалы уфологам, которые также детально их изучили.

Фото: VistaNews.ru

Эксперты пришли к выводу, что на снимках запечатлено появление пришельцев на Земле. По словам уфологов, пришельцы часто строят в безлюдных и непроходимых лесах свои объекты, и база, которая была найдена недавно, - не исключение. В данном случае речь может идти об исследовательском центре ануннаков. Так как планета Х на подлёте, по крайней мере, в этом уверяют альтернативные течения, пришельцы с Нибиру отправили на Землю разведывательную группу исследователей.

Ануннаки изучают нашу планету и людей, чтобы выяснить, можно ли совершить контакт с землянами или же они ещё не готовы. База в лесу позволяет им оставаться незаметными и скрытными от человеческих глаз, сообщает VistaNews.ru.

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#космос #природа


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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    Нет,это зелёная белочка.

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