У благовещенских художников появилось место для самовыражения

В центре Благовещенска появилось первое общественное выставочное пространство, на котором размещены работы художников. Организаторы свою инициативу объясняют тем, что для художников в городе не хватает мест, где можно было бы выставить свои работы.

Днем рождения первого общественного выставочного пространства, по словам организаторов, можно считать именно вторник, 11 сентября. На стене по улице Калинина между улицами Амурской и Зейской, анонимные художники уже разместили свои работы.

«Место это выбрали потому, что там на стене уже была репродукция Эдварда Мунка "Крик" кисти неизвестного художника. Цель проекта – привлечь внимание к искусству», – рассказал куратор проекта Николай Рыбак.

Организаторы объяснили, что идея такого пространства родилась в ответ на то, что в Благовещенске практически нет мест для проведения художественных выставок. Выставочный зал для художников закрыт, а единственное пространство, – «Подвал 04» в Амурском краеведческом музее не может принять всех желающих.

В рамках общественного пространства выставиться может любой желающий. Для этого, частности, нужно снять картины предыдущей выставки. При этом холстами можно распорядиться по своему усмотрению. На стену нужно повесить свои работы и аннотацию к выставке. Также желательно сообщить о своей выставке в инстаграм-аккаунт @podval.04.

Организаторы обещают, что будут следить за порядком у выставочного пространства, а также постфактум цензурировать работы. И если среди выставленных картин появятся запрещенные изображения, к примеру, свастика или порнография, их будут убирать.

Данный проект реализован в преддверии выставки «Городские активности», которая пройдет 29 октября в областном краеведческом музее в помещении «Подвал 04». Она будет организована на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства в размере 100 тысяч рублей. Грант получила ассоциация творческих коллективов Амурской области.

По вопросам организации первого общественного выставочного пространства можно обращаться к куратору проекта Николаю Рыбаку: 8-914-611-27-81.