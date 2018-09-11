Двое амурских школьников завоевали звание «Интеллектуальный чемпион»

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Два амурских ученика – Юлия Романова и Радомир Груздев – завоевали титул «Интеллектуальный чемпион». Выбор лучших учеников, учителей и учебных заведений проходит в рамках проекта «Ими гордится Россия».

Всероссийский сборник «Ими гордится Россия» выпущен по итогам проведения заочных и очных мероприятий национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» в 2017/18 учебном году.

По сумме рейтинговых баллов, набранных за прошедший учебный год, лучшими учащимися России признаны ученики начальной школы Радомир Груздев из гимназии № 25 Благовещенска и Вадим Бондаренко из гимназии № 9 Свободного.

В топ-100 лучших учащихся России из числа обучающихся 5-11 классов и студентов ссузов вошла Варвара Жигалина из благовещенской школы № 2.

Юлия Романова из гимназии № 9 Свободного и Радомир Груздев из гимназии № 25 Благовещенска завоевали титул «Интеллектуальный чемпион» за наибольшее количество баллов, набранных во время участия в программе.

В список учителей, «на которых равняется Россия» вошли 20 педагогов из Приамурья. В основном это представители Свободного (гимназия № 9) и Благовещенска (школы № 2, № 22, № 14, гимназия № 25 и ЦЭВД). Кроме того, отмечены учителя из школ села Новопетровка Благовещенского района, села Коршуновка Михайловского района, села Талакан Бурейского района, села Сосновый Бор Зейского района и села Жариково Тамбовского района.

Коллектив гимназии № 9 города Свободный стал лауреатом международного конкурса «Интеллект-экспресс». Это звание присуждается педагогическому составу тех учреждений, педагоги которых подготовили свыше 50 лауреатов Международного заочного конкурса-олимпиады «Интеллект-экспресс». Также в списке лучших оказался благовещенский детский сад № 68. Учреждение подготовило более 10 призеров конкурсов проекта «Светлячок», сообщает пресс-служба областного министерства образования.