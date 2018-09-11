Тепло, но дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 12 сентября

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В Амурской области 12 сентября будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет слабый, умеренный, местами сильный дождь. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью до 2-7 метров в секунду, с усилением местами до 15 метров в секунду.

Температура днем составит плюс 10…15, местами по северу столбики термометров опустятся до плюс 5. Ночью термометры покажут плюс 18…23, местами по северу – плюс 10…15. В Благовещенске ожидается увеличение облачности до значительной, ночью без существенных осадков, днем пройдет дождь. Южный ветер наберет скорость 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 13…15, днем – плюс 18…20, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL