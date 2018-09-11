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11сентября
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Благовещенец ударил мужчину ножом в живот после драки между двумя компаниями

Благовещенец ударил мужчину ножом в живот после драки между двумя компаниями
Фото: kaztag.kz

В Благовещенске произошла драка возле пивбара. Двое человек подошли к компании из семи молодых людей, которые выпивали и слушали музыку. Подошедшие попросили не нарушать общественный порядок и убавить громкость, что привело к драке. После столкновения один из нетрезвой компании ударил одного человека ножом.

Компания из семи человек стояла возле входа в бар на улице 50-летия Октября. Люди пили спиртные напитки и слушали музыку. К ним подошли двое горожан с просьбой не нарушать общественный порядок и сделать музыку тише. В ответ они услышали нецензурную брань, после чего конфликт перешел в агрессивную фазу. Все девять человек начали бить друг друга, правда, без применения оружия.

Один из отдыхавших получил удар в область шеи сзади, который причинил ему физическую боль. Он обернулся и решил, что это сделал один из противников, с которыми дрались все семь человек. Драка к этому времени стихла, и подошедшие двое горожан уже уходили. Но получивший удар в шею мужчина не успокоился, догнал одного из них и нанес удар ножом в живот.

Пострадавший получил опасное для жизни сквозное ранение левой доли печени, осложнившееся кровотечением. Таким образом, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

В суде установили, что обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, являются полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья, занятие общественно полезной деятельностью. Отягчающим признан рецидив преступлений.

В итоге подсудимый был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия #суды


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