Мэр-коммунист Марина Михайлова: отменю «золотые парашюты», в замы возьму единоросса

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Экономия бюджетных средств, в том числе за счет отмены «золотых парашютов», заседания горсовета на выходных для удобства горожан, а также скромная церемония инаугурации – таковы планы новоиспеченного мэра Тынды. Коммунистка Марина Михайлова собирается провести в городе серьезные преобразования.

Спустя пять лет Марина Валентиновна взяла реванш. На предыдущих выборах мэра Тынды в 2013 году она заняла второе место, уступив единороссу Евгению Черенкову около 14 %. И вот теперь опередила своего оппонента из партии власти со значительным отрывом – почти 50 % голосов против 29 % с небольшим у Сергея Гуляева.

Марина Михайлова родилась 15 апреля 1971 года в Чите. Окончила Иркутский госуниверситет, филологический факультет по специальности «журналист», является членом Союза журналистов России. В партию вступила в 2012 году. Была депутатом трех созывов городской думы.

В телефонном интервью Марина Валентиновна рассказала, что в день голосования, 9 сентября, она всю ночь провела в предвыборном штабе, куда оперативно стекалась вся информация о результатах. Говорит, в своей победе не сомневалась.

«Да, в этот раз я была уверена в поддержке горожан. Я третий созыв являюсь депутатом городской думы. В течение последних пяти лет я помогла нескольким тысячам горожан. В том числе в их интересах я выиграла более 600 судов. И судились в основном с администрацией ввиду ее бездействия и откровенного вредительства. То есть я восстанавливала права граждан, нарушенные администрацией. Поэтому я чувствовала мощную поддержку», – поделилась Марина Михайлова.

Еще в ночь на 10 сентября, когда победа мэра-коммуниста уже ни у кого не вызывала сомнений, ее поздравили коллеги по партии – депутат Госдумы Дмитрий Новиков, первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов и кандидат в губернаторы Приамурья от КПРФ Татьяна Ракутина. Мужчины-оппоненты, которые боролись с Мариной Михайловой за мэрское кресло, а также предыдущий глава города не поздравили ее с убедительной победой до сих пор.

Марина Михайлова считает, что процент голосов, отданных за нее, мог быть гораздо больше, если бы явка была лучше, а не около 35 %.

«Очень многие люди не пошли, потому что разуверились в честных выборах. У нас вчера, знаете, какой праздник был в городе! Тындинцы праздновали честные выборы. Вы бы видели лица горожан, все друг друга поздравляли, то есть это была победа горожан. Эта избирательная кампания была забавной в том плане, что я была единственная женщина, а кандидаты-мужчины боролись с кандидатом-женщиной женскими методами. Собственно, показали себя как представители слабого пола на этих выборах. Политтехнологи оппонентов развешивали баннеры с ведьмами, выставляли на городской площади чучело с моим изображением», – рассказала новоиспеченный мэр.

Теперь, когда выборная кампания позади, Марина Михайлова уже строит грандиозные планы о грядущих изменениях в Тынде. О проблемах города, в котором живет больше 25 лет и где три срока являлась депутатом городской Думы, она знает не понаслышке.

Марина Валентиновна говорит, что в первую очередь, необходимо пересмотреть эффективность расходования бюджетных средств. Для этого хочет исключить из Устава города 91-ю статью о дополнительном пенсионном обеспечении выборных должностных лиц, так называемые «золотые парашюты». Бороться с ними в Тынде представители партии КПРФ уже пытались, заручившись поддержкой горожан, но безрезультатно.

«Согласно этой статье Устава, которую приняла "Единая Россия" большинством голосов, потому что в прошлом созыве Думы у нас было 13 депутатов от "Единой России". Они большинством проголосовали за следующую норму – если выборное лицо отсидело в своей должности один год, то из бюджета оно пожизненно будет получать дополнительно к пенсии государственной 55 % от ежемесячного денежного содержания с коэффициентом 1,7. Если выборное должностное лицо отсидело в должности свыше трех лет, тогда оно пожизненно будет получать из нашего дырявого бюджета 75 % ежемесячного денежного содержания с коэффициентом 1,7. Такой бессовестной нормы нет даже в законе о статусе депутатов Государственной думы. У них и цифры поскромнее, и период отработки гораздо больше. То есть тындинские депутаты устроили себе шикарную льготу за счет дефицитного бюджета. Мы это дело собираемся поправить. Мы не можем себе такую роскошь позволить, это пир во время чумы. В денежном выражении экс-председатель Тындинской городской думы Монахова Ирина Николаевна, которая проживает в Крыму, дополнительно к государственной пенсии из нашего бюджета получает ежемесячно по 63 тысячи рублей. На сегодняшний момент бывший мэр Евгений Черенков, председатель Думы Любовь Борисовна Шестак, зампредседателя Думы Горожанкин Юрий Александрович, согласно этой статье, получили право на "золотые парашюты" и надеются пожизненно получать из нашего бюджета. Для них мы приостановим эту норму, пока бюджет не станет профицитным, если он когда-нибудь таким станет», – таково мнение Марины Михайловой.

Также мэр предлагает исключить из Устава норму, позволяющую заместителю председателя Думы получать заработную плату, которая за год составляет 1 миллион 600 тысяч рублей. Градоначальник надеется, что депутаты горсовета за это проголосуют, тем более что после выборов в новом составе у коммунистов 12 мандатов из 20. Мэр рассчитывает и на поддержку либерал-демократов.

Серьезных кадровых перестановок в Тындинской администрации пока не планируется. Поменяются только заместители мэра, в том числе уйдет оппонент Марины Михайловой на прошедших выборах, нынешний первый заместитель главы администрации, единоросс Сергей Гуляев.

«Но первым заместителем по ЖКХ у меня будет член "Единой России". Фамилию пока говорить не буду. Мы готовы работать с представителями других партий со здравомыслящими, компетентными, и порядочными. Других кадровых перестановок пока не будет вообще, буду смотреть по работе. То есть будут меняться только заместители мэра, которых, согласно структуре администрации, утвержденной Думой, у нас три. Сейчас все трое единороссы. Новый первый заместитель будет член "Единой России", а остальные будут беспартийные», – поделилась планами Марина Валентиновна.

Всеми этими и другими преобразованиями в городе мэр займется после официального вступления в должность. По закону, инаугурация должна состояться в течение 30 дней после победы кандидата, но пока дата в Тынде не назначена, сообщили в орготделе администрации города.

Процедура инаугурации тоже претерпит изменения, пообещала Марина Михайлова.

«Проводиться она будет в другом формате. Обычно у нас театрализованные представления, с шутками, прибаутками. На шею мэру вешают хомут или что-то в этом роде. Обычно у нас в Тынде это так происходит: клятва, концерт, фуршет, банкет и так далее. В торжественном мероприятии обрезаем фуршетно-банкетную часть. И театрализованного представления тоже не будет. Будет рабочая встреча с горожанами. Еще раз выслушаем наказы, пожелания, озвучу планы на ближайшую перспективу. Завтра намерена записать видеообращение-планерку для горожан, для работников администрации и подведомственных подразделений. Мы теряем время на вступление в должность – дни, когда кое-какую работу можно было проделать. Поэтому дам задания и в день выхода на работу – спрошу», – заявила избранный мэр.

Она также обещала, что власть пойдет навстречу горожанам относительно проведения заседаний горсовета.

«Люди просили назначать заседания на нерабочее время или выходной день, чтобы они действительно видели, как народные избранники их интересы представляют. Поэтому эта Дума пойдет навстречу людям: мы согласуем с гражданами норму в регламенте Думы, которая регулирует дату проведения очередных заседаний. Мы будем работать так, как скажут люди. 131 закон предписывает власти работу исключительно в интересах граждан. Будем жить по-новому. Мы действуем по закону об общих принципах местного самоуправления РФ. Ключевое слово самоуправление – народ управляет сам через выборных лиц. У нас в последние годы правовой смысл закона был потерян. То есть люди будут сами управлять городом, а мы будем исполнять. Мы работать будем так, как скажут люди. Если люди скажут, что им нужен асфальт вот здесь, значит, мы будем делать здесь», – подытожила Марина Михайлова.

Победа Марины Михайловой на выборах мэра Тынды – одна из громких побед представителей партии КПРФ на выборах такого уровня. Последним коммунистом в органах исполнительной власти был глава Бурейского района Павел Штейн. Несколько сроков руководил Завитинском еще один «красный» мэр – Роман Издебский.

Нынешний результат в партии считают закономерным итогом проделанной работы. «Мы к этому долго шли, эта победа – закономерный итог. Я не раз туда приезжал, в Тынду, в том числе в течение этих выборов. Поэтому я был уверен в этой победе. У Михайловой очень большая народная поддержка. Когда я приезжал в Тынду и мы шли вместе по улице, каждый прохожий с ней здоровался. Поэтому я не сомневался в ее победе, и это не высокопарные слова», – сказал первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

То, что в последние годы члены оппозиционных партий не так часто приходят к власти, Роман Кобызов объясняет тем, что в области планомерно вносят изменения в уставы и отменяют прямые выборы мэров.