Женщина вырастила огромную опухоль из-за боязни врачей

Фото: BMJ Case Reports

В Сингапуре 53-летней женщине удалили опухоль весом около 28 килограммов. Женщина отказывалась обращаться за медицинской помощью до тех пор, пока не лишилась возможности передвигаться.

У пациентки обнаружили фиброму матки – доброкачественную зрелую опухоль. Гигантский размер опухоли мешал женщине не только двигаться, но и дышать как минимум полгода. Врачи рассказали, что образование по размерам походило на тыкву и занимало всю брюшную и тазовую полости, доставая до нижней части грудины. Чтобы избавиться от нее, специалистам пришлось также удалить матку и яичники пациентки.

Неясно, как долго фиброма находилась в теле женщины, но росла она как минимум пять лет. При этом специалисты подметили, что женщина не испытывала никакого дискомфорта во время приема пищи или испражнения, что может свидетельствовать о чрезвычайно медленном увеличении размеров образования.

С медицинской точки зрения, образование признается гигантским, когда весит более 11 килограммов. В случае с жительницей Сингапура этот показатель оказался превышен более чем в два раза. Обладательница фибромы призналась, что не обращалась к врачам, поскольку боится операций. На данный момент она находится в стабильном состоянии, сообщает «Лента.ру».