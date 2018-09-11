Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:22 0

Женщина вырастила огромную опухоль из-за боязни врачей

Женщина вырастила огромную опухоль из-за боязни врачей
Фото: BMJ Case Reports

В Сингапуре 53-летней женщине удалили опухоль весом около 28 килограммов. Женщина отказывалась обращаться за медицинской помощью до тех пор, пока не лишилась возможности передвигаться.

У пациентки обнаружили фиброму матки – доброкачественную зрелую опухоль. Гигантский размер опухоли мешал женщине не только двигаться, но и дышать как минимум полгода. Врачи рассказали, что образование по размерам походило на тыкву и занимало всю брюшную и тазовую полости, доставая до нижней части грудины. Чтобы избавиться от нее, специалистам пришлось также удалить матку и яичники пациентки.

Неясно, как долго фиброма находилась в теле женщины, но росла она как минимум пять лет. При этом специалисты подметили, что женщина не испытывала никакого дискомфорта во время приема пищи или испражнения, что может свидетельствовать о чрезвычайно медленном увеличении размеров образования.

С медицинской точки зрения, образование признается гигантским, когда весит более 11 килограммов. В случае с жительницей Сингапура этот показатель оказался превышен более чем в два раза. Обладательница фибромы призналась, что не обращалась к врачам, поскольку боится операций. На данный момент она находится в стабильном состоянии, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 753

#жизнь #здоровье


Происшествия 1

Баннер с полуголыми танцовщицами рядом с пунктом пропуска в Благовещенске сняли
В России и мире

В Таиланде началось нашествие ядовитых змей
В России и мире

В Британии жена становится мужчиной, а муж – женщиной

Общество 3

В память об умерших от онкологии амурчан в небо запустят золотые шары
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь