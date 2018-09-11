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11сентября
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Баннер с полуголыми танцовщицами рядом с пунктом пропуска в Благовещенске сняли

Баннер с полуголыми танцовщицами рядом с пунктом пропуска в Благовещенске сняли

В Благовещенске, в районе речного порта убрали баннер на китайском языке с полуобнаженными женщинами. В ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО» пояснили, что, хотя, установлен рекламный плакат был на основании официального договора, его дизайн с предприятием не был согласован.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», неподалеку от благовещенского пункта пропуска был размещен баннер одного из клубов города. На китайском языке там предлагали такую услугу, как эротические танцы. На плакате были изображены полуобнаженные женщины, танцующие на шестах.

Помощник гендиректора пассажирского порта «АмурАССО» Олег Черногрудов рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что, после выяснения обстоятельств плакат сняли.

«Дело в том, что рекламодатель после заключения договора должен согласовать проект баннера, – пояснил Олег Александрович. – Это сделано не было. Клуб заключил с нами договор и, не дожидаясь никакого согласования, разместил баннер. На этом основании мы его и убрали».

По его словам, сейчас рекламодатель, по всей вероятности, делает новый баннер, который после согласования будет установлен на месте прежнего.

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#жизнь #Китай


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