В Таиланде нашествие ядовитых змей

Фото: VistaNews.ru

Тайские спасатели предупреждают о нашествии ядовитых змей на пляжах Пхукета. Встреча со змеей может стоить жизни отдыхающего.

Первым ядовитых морских змей на пляже Най-Янг заметил местный житель, который снял их на видео и выложил ролик в Сеть. После этого власти сообщили туристам, что морская змея очень ядовита, а ее укус может привести к трагическим последствиям. Спасатели просят не приближаться к змеям, но если она все-таки укусила – немедленно обратиться за медицинской помощью.

Сообщается, что на популярном пляже Патонг заметили сразу несколько ядовитых морских змей.

Фото: VistaNews

По словам президента Phuket Lifeguard Club Пратхаюта Чуаюаня, на пляжах Пхукета периодически находят морских змей, но чаще всего уже мертвых, так как суша не является для них естественной средой обитания. В последнее время количество змей увеличилось, но теперь их находят и живыми, сообщает VistaNews.ru.