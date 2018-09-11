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11сентября
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сегодня, 12:15 6

В тепловых пунктах домов Благовещенска установят сужающие устройства

В тепловых пунктах домов Благовещенска установят сужающие устройства
Фото: пресс-служба АКС

До начала отопительного сезона во всех тепловых пунктах зданий Благовещенска необходимо установить сужающие устройства. Они необходимы для равномерного распределения тепла между потребителями. Только после этого будет выполнена сборка зимней схемы теплоснабжения.

«Амурские коммунальные системы» уведомили все управляющие компании и другие обслуживающие организации Благовещенска о необходимости проведения работ по установке сужающих устройств – сопла и дроссельные диафрагмы – в индивидуальных тепловых пунктах зданий. Их необходимо установить согласно постановлению администрации Благовещенска.

Установка сужающих устройств – мера, необходимая для равномерного распределения тепла между потребителями, подключенными к сетям централизованного теплоснабжения. Работы выполняются для планомерного и беспрепятственного подключения теплоснабжения в дома горожан в кратчайшие сроки. Только после проведения работ управляющими компаниями непосредственно в жилых домах, специалисты «Амурских коммунальных систем» и Благовещенской ТЭЦ выполнят сборку зимней схемы теплоснабжения города и гидравлическую регулировку тепловых сетей.

На сегодняшний день в рамках подготовки к отопительному сезону уже создан нормативный запас топлива, согласованы температурные графики регулирования от котельных на отопительный период 2018-2019 годов, обеспечен аварийный запас материалов и оборудования.

Начальник службы потерь и режимов энергопотребления АО «АКС» Александр Белоусов сообщил, что «Амурские коммунальные системы» еженедельно предоставляют информацию о выполненных работах по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду в управление ЖКХ администрации города Благовещенска, сообщает пресс-служба АКС.

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Комментарии
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  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    2 часа назад

    Скоро совсем тепло отключат,на буржуйеи перейдем

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Сколько можно шайбы ставить? И ставят и ставят каждый год. Вот вам оптимизация тепла...

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Амурчанин28

    Скоро совсем тепло отключат,на буржуйеи перейдем



    Но платить за тепло всё равно обяжут.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    очко себе сузьте

  • GnOmE

    GnOmE
    58 минут назад

    сузьте себе что нибудь, да поглубже

  • архаровец77

    архаровец77
    16 минут назад

    думаю эти мероприятия надо было проводить летом! А не в последний месяц.

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