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11сентября
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сегодня, 11:45 1

Полицейские разыскивают водителя, сбившего подростка в селе Новотроицкое

Полицейские разыскивают водителя, сбившего подростка в селе Новотроицкое
Фото: UTV.ru

Амурская полиция просит помощи в поиске водителя, сбившего подростка в селе Новотроицкое Благовещенского района. ДТП произошло 7 сентября около 18 часов в районе автобусной остановки. Водитель на неустановленном автомобиле (предположительно, машина японского производства серого цвета) сбил пешехода 2003 года рождения, который шел по краю проезжей части.

В результате происшествия пешеход травмирован. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя. Любую информацию просят сообщать в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8-962-285-82-40 или в дежурную часть: 42-52-62.

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#ДТП #происшествия


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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    АИ, а фото у вас одно на все новости?

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