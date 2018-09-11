Полицейские разыскивают водителя, сбившего подростка в селе Новотроицкое

Фото: UTV.ru

Амурская полиция просит помощи в поиске водителя, сбившего подростка в селе Новотроицкое Благовещенского района. ДТП произошло 7 сентября около 18 часов в районе автобусной остановки. Водитель на неустановленном автомобиле (предположительно, машина японского производства серого цвета) сбил пешехода 2003 года рождения, который шел по краю проезжей части.

В результате происшествия пешеход травмирован. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя. Любую информацию просят сообщать в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8-962-285-82-40 или в дежурную часть: 42-52-62.

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#ДТП #происшествия

Екатерина PL