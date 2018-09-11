Амурская область представила собственную блокчейн-платформу на ВЭФ
В Амурской области появилась своя блокчейн-платформа Amurcoin.io. Ее представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Существование такой платформы позволит амурским предпринимателям привлекать прямые российские и иностранные инвестиции без открытия акционерного общества.
При этом инвестиции могут быть не только рублевыми – площадка готова принять все основные виды валют.
Предприниматели смогут вывести свой товар на внутреннюю биржу, которая уже реализована в рамках данной платформы. До конца года разработчики внедрят системы умных контрактов – прописывание электронных договоров высокой степени защиты, которые автоматически осуществляют заранее запрограммированные операции в рамках контакта.
«Если склад зафиксировал проход груза с GPS трекером в ворота, а весы совпадение по весу, то деньги автоматически перечисляются поставщику. Это позволит автоматизировать многие процессы бизнеса, включая распределение дивидендов или платежей в бюджет», – отметил разработчик платформы Денис Рогов.
В дальнейшем планируется выпуск собственного мобильного приложения для операций с токенами и дополнительных функций информирования инвесторов.
Как сообщалось ранее, для ВЭФ регион выпустил миллион токенов AmurCoin. Платформа пользуется огромной популярностью и уже сейчас начислено более 400 000 токенов.
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