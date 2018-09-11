Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:31 5

Амурская область представила собственную блокчейн-платформу на ВЭФ

Амурская область представила собственную блокчейн-платформу на ВЭФ

В Амурской области появилась своя блокчейн-платформа Amurcoin.io. Ее представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Существование такой платформы позволит амурским предпринимателям привлекать прямые российские и иностранные инвестиции без открытия акционерного общества.

При этом инвестиции могут быть не только рублевыми – площадка готова принять все основные виды валют.

Предприниматели смогут вывести свой товар на внутреннюю биржу, которая уже реализована в рамках данной платформы. До конца года разработчики внедрят системы умных контрактов – прописывание электронных договоров высокой степени защиты, которые автоматически осуществляют заранее запрограммированные операции в рамках контакта.

«Если склад зафиксировал проход груза с GPS трекером в ворота, а весы совпадение по весу, то деньги автоматически перечисляются поставщику. Это позволит автоматизировать многие процессы бизнеса, включая распределение дивидендов или платежей в бюджет», – отметил разработчик платформы Денис Рогов.

В дальнейшем планируется выпуск собственного мобильного приложения для операций с токенами и дополнительных функций информирования инвесторов.

Как сообщалось ранее, для ВЭФ регион выпустил миллион токенов AmurCoin. Платформа пользуется огромной популярностью и уже сейчас начислено более 400 000 токенов.

Просмотров всего: 507

#экономика


Экономика 6

Курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 рублей
Общество 1

В Приамурье будут развивать технологическое предпринимательство
Экономика 2

В павильоне Приамурья на ВЭФ-2018 увидят цифровой мост в Китай

Общество

Во Владивостоке открылась «Улица Дальнего Востока»

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    что такое токен?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    http://blogs.amur.info/678/8878/

    Вы можете их использовать и тратить непосредственно в проекте как деньги. Наверняка все знакомы с дополнительными баллами на картах, которые можно использовать как скидку или вовсе для приобретения товара. Разница от классического метода использование технологии блокчейн (где все всё знают друг о друге, но не знают друг друга лично). Само собой определенные токены можно использовать только в определенной сети.

    Есть токены являющиеся подобием акций. Весьма удобный был инструмент пока государства очень критично не занялись генерированием законов, прикрывая это гарантией безопасности граждан той или иной страны. В 70% мне не удавалось вернуть утраченные, украденные средства, а уж криптовалюту, да еще и какие-то токены... Так вот, имея некий процент этих токенов вы получаете дивиденды. И не нужно проходить кучу регуляторов и доказывать что ты не верблюд.

    Вот и пожалуй все. Две основные функции токенов. И их само собой можно использовать совместно.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    Проект не доступен обычным смертным?

    https://amurcoin.io/client/

    Бесконечная загрузка.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Бред, чтобы это все заработало, необходимо, те же самые GPS трекеры, считывающие устройства, и все это должно быть хавязано в единую логистичискую цепочку..

    Вы попробуйте сейчас позвонить в любую крупную российскую компанию, и сказать, я готов инвестировать в вас, токены... на вас посмотрят как на идиота.. нереалезуемый в принципе проект в условиях рф... лет еще 30..' может и более..

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    В прошлом году, была эвенкийская деревня, и космодром, ни то не другое не работает, сегодня токены... из крайности в крайности, реальные проекты будут?? Которые просчитаны с рентабельностью??

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь