Агрессивную девочку из Свободного на месяц изолировали от сверстников

Фото: gzt-sv.ru

Школьницу из Свободного отправили в областной центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД за неоднократное причинение физической боли своим сверстникам. Свободненский городской суд постановил поместить ее на срок до 30 суток.

Судом установлены несколько случаев причинения девочкой физической боли своим сверстникам. В ноябре 2017 года от побоев пострадали двое детей, но в возбуждении уголовного дела было отказано, так как ребенок ранее к ответственности за совершение подобных правонарушений не привлекался.

10 апреля 2018 года она вновь причинила физическую боль несовершеннолетней. На этот раз по результатам проверки полиции также отказали в возбуждении уголовного дела – уже в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.

Материалы проверок рассмотрели на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних. Подростку объявляли предупреждения, с ней проводилась профилактическая работа. Однако должных выводов она не сделала и 7 августа вновь избила несовершеннолетнего ребёнка.

В связи с этим на заседании комиссии решили ходатайствовать перед судом о помещении подростка в ЦВСНП на 30 суток, сообщает портал Gzt-sv.ru.