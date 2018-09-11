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11сентября
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сегодня, 11:26 4

Агрессивную девочку из Свободного на месяц изолировали от сверстников

Агрессивную девочку из Свободного на месяц изолировали от сверстников
Фото: gzt-sv.ru

Школьницу из Свободного отправили в областной центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД за неоднократное причинение физической боли своим сверстникам. Свободненский городской суд постановил поместить ее на срок до 30 суток.

Судом установлены несколько случаев причинения девочкой физической боли своим сверстникам. В ноябре 2017 года от побоев пострадали двое детей, но в возбуждении уголовного дела было отказано, так как ребенок ранее к ответственности за совершение подобных правонарушений не привлекался.

10 апреля 2018 года она вновь причинила физическую боль несовершеннолетней. На этот раз по результатам проверки полиции также отказали в возбуждении уголовного дела – уже в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.

Материалы проверок рассмотрели на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних. Подростку объявляли предупреждения, с ней проводилась профилактическая работа. Однако должных выводов она не сделала и 7 августа вновь избила несовершеннолетнего ребёнка.

В связи с этим на заседании комиссии решили ходатайствовать перед судом о помещении подростка в ЦВСНП на 30 суток, сообщает портал Gzt-sv.ru.

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#дети #происшествия #Свободный


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Комментарии
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  • Гефест

    Гефест
    2 часа назад

    Сдается что уже поздно воспитывать. Наша исправительная система никого не исправляет и не перевоспитывает, она куёт новые кадры, больше похожа на курсы повышения квалификации для уголовников. Следуеещее будет боле ьяжкое преступление, условка, еще преступление, срок, потом еще срок и тд. и окончание где ни будь в теплотрассе или прирежут по синьке.

  • Suvorik

    Suvorik
    2 часа назад

    Жаль что публичную порку отменили.... Розгами бы да по попе.... Да у всех на глазах.

  • Крылья

    Крылья
    2 часа назад

    А психолог не может поработать с девочкой? Просто так девочки не дерутся.Все из ближайшего окружения идет. Может, ее отчим бьет,а она на детях срывается

  • батарейка

    батарейка
    17 минут назад

    И сколько лет той девочке?

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