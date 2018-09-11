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11сентября
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«Амурская осень» и День тигра потеснят ярмарку выходного дня в Благовещенске

«Амурская осень» и День тигра потеснят ярмарку выходного дня в Благовещенске

Министерство сельского хозяйства области сообщает об отмене ярмарки выходного дня на площади имени Ленина 15 и 22 сентября. Причина тому – мероприятия, которые запланированы в городе на эти дни. В субботу, 15 сентября, пройдет «Звездная дорожка» в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень», а 22 сентября планируется проведение Дня тигра.

Как сообщалось ранее, традиционная ярмарка выходного дня в Благовещенске начала работу 14 июля. Каждую субботу амурские фермеры выставляют свою продукцию на площади имени Ленина. Работать ярмарка будет до середины октября. Сельхозтоваропроизводителям в этом году предоставили около 220 мест.

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#сельское хозяйство


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