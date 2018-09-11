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11сентября
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сегодня, 11:09 4

Эксперт: залить пустоты под основанием стартового комплекса на Восточном будет легко

Эксперт: залить пустоты под основанием стартового комплекса на Восточном будет легко
Фото: www.rbc.ru

Пустоты под основанием стартового комплекса космодрома Восточный могли возникнуть из-за недостаточно тщательно проведенных инженерно-геологических изысканий. Это не первый подобный случай с объектами космической промышленности, утверждают эксперты.

«Космодром — это большой объект, и строители могут иногда экономить на изысканиях», — рассказал РБК доктор геолого-минералогических наук, профессор РУДН Александр Хаустов. — Необходимо посмотреть на те инженерно-геологические изыскания, которые проводились при строительстве, и, если сейчас есть это проседание, значит, изыскания не были достаточно тщательно проведены. Во-первых, не исключены ошибки проектировщиков: вероятно, сыграла роль недостаточность расчетов статических и динамических нагрузок. Следовало исследовать грунты, проверять их сжимаемость и уплотнение. Во-вторых, дело может быть в естественном явлении карста, происходит вымывание оснований грунтовыми водами».

По словам эксперта, ликвидировать такие пустоты будет легко. «Бурится скважина к пустоте, туда вводится жидкий цемент, образуется плюм, который держит провалы. Страшного ничего нет, это устраняется в течение нескольких суток. При этом фундамент становится крепче, чем естественные грунты, и позволяет выдерживать тяжелейшие нагрузки», — объяснил он.

На дату следующего пуска, запланированного на декабрь, заливка пустот не повлияет, сообщил РИА Новости глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. «Все согласно графику, никаких переносов, никаких проблем. Это технический вопрос, который решается, и это не влияет на старт», — сказал Устименко.

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время Восточного экономического форума заявил, что полости, обнаруженные под ​космодромом Восточный, будут ликвидированы. «В любом строительном технически сложном объекте возникают всегда какие-нибудь трещины, какие-нибудь перекосы. Для этого есть соответствующие специалисты с соответствующим образованием, которые все эти полости исправят», — заявил он и подчеркнул, что космодром — это потрясающий «по уровню технической компетенции, по уровню технических решений» объект.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что под основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружены пустоты. Корпорация заключила договор с подрядчиком для их устранения, контрагентом стала компания ООО «Адонис». Стоимость контракта — 4,57 миллиона рублей.

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#космодром #происшествия #строительство #технологии


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ТАСС: в пустотах, обнаруженных под стартовым столом на Восточном, виноваты строители
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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Как раз наверное, деньги который украдены на стройке там бы заполнили пустоты......

  • full

    full
    2 часа назад

    Про карст доставило. Сразу видно дгмн.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    2 часа назад

    Это не первый подобный случай с объектами космической промышленности, утверждают эксперты амуринфо Алёха, Дмитрий1, и Олдлорд.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    4,57 миллиона рублей

    отдайте мне

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