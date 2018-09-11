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11сентября
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В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: итоги первого зоофорума

В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: итоги первого зоофорума

Во вторник, 11 сентября, в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» речь пойдет о прошедшем в Благовещенске первом региональном зоофоруме «Амур». Также в эфире пройдет «Дневной разворот».

О результатах и значении зоофорума расскажет один из его организаторов, заместитель председателя общественной организации любителей животных Благовещенска «Остров спасения» Нина Стельмахова. Ведущая – Екатерина Кузьмина.

Ведущие «разворота» – Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов. Вечерний эфир в студии проведут Екатерина Кузьмина и Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/.

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#животные #СМИ


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