Фигуристку Алину Загитову раскритиковали накануне нового сезона

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила форму олимпийской чемпионки Алины Загитовой накануне нового сезона. Тарасова раскритиковала прокат чемпионки.

«Алина – безусловно, талантливый человек. Но я не вижу, что у нее горят глаза. И это очень печально. Когда она в прошлом году выбрасывала руки вверх, то глаза горели – а это одно из самых важных качеств, когда ты хочешь победить. Это вопрос энергии, желания и максимального удовольствия от того, что он делает», — заявила Тарасова спортивному изданию «Спорт-Экспресс».

По мнению Татьяны Тарасовой, Загитова стала хуже кататься. «У меня такое ощущение, что в катании она не стала лучше. Правда, девочка взрослеет, и она еще в осенней форме. Наверное, она еще не готова», – добавила она.

9 сентября в Москве прошли контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрировали свои новые программы. Во время своего проката Загитова дважды упала (с тройного лутца и тройного флипа), прыгнула «бабочку» в каскаде вместо риттбергера, а также допустила ошибку на тройном сальхове.

Фото: interfax.ru

На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях и стала серебряным призером в составе сборной России в командном зачете.