Около 500 подозреваемых и обвиняемых благовещенского СИЗО приняли участие в выборах

9 сентября 2018 года подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в следственном изоляторе № 1 города Благовещенска, приняли участие в выборах губернатора Амурской области и депутата Государственной думы. В день проведения выборов в СИЗО-1 находилось около 500 человек.

Голосование было организовано в соответствии с действующим законодательством. Конституционным правом голоса воспользовались все граждане, содержащиеся под стражей и обладающие избирательным правом.

Кроме того, для всех подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, была организована возможность проголосовать на выборах. Около 40 граждан реализовали свое избирательное право по месту исполнения меры пресечения либо с разрешения органа, в производстве которого находится уголовное дело, посетив избирательные участки, сообщает УФСИН по Амурской области.