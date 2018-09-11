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11сентября
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Около 500 подозреваемых и обвиняемых благовещенского СИЗО приняли участие в выборах

Около 500 подозреваемых и обвиняемых благовещенского СИЗО приняли участие в выборах

9 сентября 2018 года подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в следственном изоляторе № 1 города Благовещенска, приняли участие в выборах губернатора Амурской области и депутата Государственной думы. В день проведения выборов в СИЗО-1 находилось около 500 человек.

Голосование было организовано в соответствии с действующим законодательством. Конституционным правом голоса воспользовались все граждане, содержащиеся под стражей и обладающие избирательным правом.

Кроме того, для всех подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, была организована возможность проголосовать на выборах. Около 40 граждан реализовали свое избирательное право по месту исполнения меры пресечения либо с разрешения органа, в производстве которого находится уголовное дело, посетив избирательные участки, сообщает УФСИН по Амурской области.

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    посмотрим по протоколам комиссий за кого кто голосует

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    вот где явка 100%

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