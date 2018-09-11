В Британии жена становится мужчиной, а муж – женщиной

Фото: cosmopolitan.ru

Луиза и Никки Дрейвен (Louise and Nikki Draven) – первая в мире семья, в которой оба супруга собираются сменить пол. Их пятилетний ребенок по имени Стар-Клауд родился мальчиком, но супруги считают, что он должен сам определиться с полом, когда вырастет.

32-летняя Луиза начала гендерный переход в 2011 году. Женщина похудела с 158 до 57 килограммов и в скором времени собирается хирургически изменить гениталии. Стар-Клауд уже давно зовет ее мамой.

Никки, биологическая мама ребенка, также собирается сменить пол. Ей не принципиально, кем быть – мужчиной или женщиной, но она хочет, чтобы в семье у ребенка были мама и папа. К тому же Никки считает грудь неудобной, и ей никогда не нравились месячные. После смены пола Никки сменит и имя – ее будут звать Чарли.

Фото: cosmopolitan.ru

Своего сына Дрейвены воспитывают, стараясь «относиться к нему как к человеку, а не как к мальчику». Ребенок может играть любыми игрушками, надевать любую одежду и красить ногти, если захочет. Они беспокоятся за ребенка так же, как и любые другие родители, просто не делают различий в поле, сообщает «Комсомольская правда».