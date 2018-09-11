300 тысяч военных примут участие в масштабных учениях «Восток-2018»

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Во вторник, 11 сентября, в России стартуют крупнейшие в новейшей истории России маневры «Восток-2018». В них примут участие почти 300 тысяч военнослужащих из России, Китая и Монголии. Активная фаза учений «Восток-2018» продлится неделю, с 11 по 17 сентября.

«К учениям привлекаются войска Восточного и Центрального военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также часть сил Дальней, Военно-транспортной и оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах будет задействовано 297 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения», – сообщил ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, по замыслу маневров «в результате переброски войск в настоящее время созданы две противоборствующие группировки». «С одной стороны Центральный военный округ и Северный флот, с другой – Восточный военный округ с Тихоокеанским флотом», – цитирует «Интерфакс» Валерия Герасимова.

«Основной особенностью маневров является двусторонний формат их проведения не только в стратегическом масштабе, но и на всех уровнях управления. Действиям соединений и воинских частей на незнакомых полигонах предшествовала их переброска комбинированным способом на большие расстояния до 7 000 километров и осуществление межфлотского перехода на дальность до 4 000 миль», – сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что в ходе подготовки к маневрам «проведены мероприятия с практической поставкой мобилизационных ресурсов, отмобилизовано двадцать одно формирование в десяти субъектах Российской Федерации, несколько тысяч граждан призвано из запаса».

«Основные действия развернутся на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов», – сообщил Герасимов.