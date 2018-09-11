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11сентября
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В Приамурье пришло бабье лето: прогноз погоды на 11 сентября

В Приамурье пришло бабье лето: прогноз погоды на 11 сентября
Фото: Drollanimals

В Амурской области 11 сентября в южных и центральных районах будет малооблачно, без осадков. Температура составит 21…26 градусов тепла. На севере установится облачная погода, пройдет дождь. Термометры покажут плюс 18…23, в осадках плюс 10…15.

Ветер в южных и центральных районах будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 11-16 метров в секунду. На севере будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, его порывы достигнут 16 метров в секунду.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Слабый ветер дует с юга, юго-востока. Термометры покажут 23…25 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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Комментарии
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  • Злобина Еленка

    Злобина Еленка
    2 часа назад

    Это хорошо, что предупредили... А то в прошлом году "Бабье лето" пропустили. А так знать будем.))

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