Президент раскритиковал министров за работу над развитием Дальнего Востока: обзор прессы

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Россияне стали меньше жениться и меньше рожать; более 60 % россиян старше 70 лет держат деньги на депозите; итальянская актриса хочет получить российское гражданство. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Давайте для начала заглянем в «Российскую газету». Здесь о пенсионном возрасте. Говорится, что 63 % россиян старше 70 лет держат деньги на депозите. Это рекорд среди всех возрастных групп. Тоже мне, откровение: и дураку понятно, что это так называемые гробовые. Вы в двадцать лет были озабочены вкладами? Да у вас и денег-то тогда еле хватало на то, чтобы девушку мороженым угостить.

Что еще… Еще пишут о том, что россияне стали меньше жениться, меньше рожать и вообще нас стало меньше на 89 тысяч человек. Это данные по стране за минувшее полугодие.

И вздохнув, решил поискать что-нибудь более оптимистичное.

Полный абзац

Вот нашел. «Комсомольская правда» – с первой же страницы, как обухом по голове: «99,9 % людей предпенсионного возраста новую работу не найдут никогда». Это заявляют эксперты, исследующие рынок труда для пожилых. Как? И это несмотря на то, что президент Путин предложил внести уголовную ответственность за отказ соискателям? За увольнение тех, кому осталось до пенсии меньше 5 лет?!

А пока вы морально готовите себя к предпенсионной безработице, я переключусь на другой материал.

Также в номере

В другом материале говорится о том, что президент Путин раскритиковал министров за работу над развитием Дальнего Востока. Пишут, что чиновникам досталось на орешки. «Примерно 80 % не выполнено, – отметил глава государства. – Вы работать будете? Это что такое? Подавляющее большинство поручений перенесено на осень». Здесь же пишут, что полпред Трутнев умело отводил от себя гнев руководителя страны и ловко переводил стрелки на своих коллег.

В этой же газете о том, что Орнелла Мути (итальянская актриса, снявшаяся лет 40 назад в фильме «Укрощение строптивого») захотела получить российское гражданство. Ну, до пенсионного возраста уже дожила. Можно и в Россию.

Об этом пишут все

«Амурская правда» рассказывает о том, чем амурчане удивят гостей на экономическом форуме во Владивостоке. Есть там и каток с искусственным льдом: всегда найдутся те, кто пожелает поиграть в хоккей и в теплое время года. Можно увидеть крепость Албазино – пишут, что в этом году она красного цвета, вероятно, как олицетворение «красного острова». А экономический стенд – черного цвета. Тут я про олицетворение помолчу. Ну там еще – мёд, чай, газопровод, Трутнев, Козлов, дружба и т.д.

Очень интересно

На что еще следует обратить внимание в «Амурке». На публикацию о том, что благовещенец отсудил у туристической компании «Пегас Туристик» весьма приличную сумму за испорченный отдых. Суть такова: в Таиланде купил отдельную экскурсию под названием «Таинственный остров», которая оказалась обыкновенным «разводом». Но не на того компания напала: амурчанин показал свою принципиальность и, пройдя через горнило судебных отказов, все-таки добился правды.

На посошок

Кстати, о туризме. Еще «Амурская правда» рассказала о том, что эротический баннер с рекламой стриптиз-клуба на китайском языке возле Благовещенской таможни вызвал негодование общественности. Общественность в лице директора института Конфуция Николая Кухаренко, возмущенного распущенностью нравов, царящих в заведении, встала на защиту китайских пенсионеров, которым «такие услуги точно неинтересны», цитирует газета. Рекламодатели не учли, что Николай Кухаренко умеет читать по-китайски и знает, что означают фотографии девушек у шестов.

И, вздохнув с сожалением, что не успел рассказать вам о материале Натальи Фадеевой, где очень симпатично рассказывается о том, как ищут реквизит для спектаклей «Амурской осени», завершаю обзор.