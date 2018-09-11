Ракам надо поберечь зубы, а Львам улыбнется удача: прогноз на 11 сентября

Восход Солнца: 05:59

Заход Солнца: 18:53

Солнце в Деве.

Овен. Овен займется домом, семьей и воспитанием детей. Не так часто выпадает возможность побыть наедине и пообщаться с родными людьми.

Телец. Сейчас у вас появятся новые перспективы, касающиеся профессиональной деятельности. И хоть окончательной ясности еще не будет, но вы уже отчетливо почувствуете грядущие перемены.

Близнецы. В начале месяца обстоятельства могут внезапно измениться - то, что было уже в руках, неожиданно станет практически недосягаемым.

Рак. Будет ослаблена костная система. Не исключены проблемы с зубами. Пожилые люди должны быть осторожны во избежание падений, ушибов, переломов.

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Лев. Наконец-то удача вам улыбнется. Туманная перспектива личного счастья станет реальностью.

Дева. Вам в течение всего дня предстоит заниматься ремонтом машины, наводить уборку в гараже и ездить по семейным делам. Но вы успеете все и даже больше, чем запланировали.

Весы. Сейчас на жизненном пути вас может поджидать испытание, которое придется пройти. Причем очень многое будет зависеть от того, как вы справитесь с этим.

Скорпион. Звезды предсказывают замечательный «покупочный» день, когда можно приобрести все, что душе угодно. Утром вас немного выбьет из колеи звонок от давнего друга.

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Стрелец. На пути к цели появятся неожиданные препятствия, а у вас не хватит выдержки и терпения, чтобы их преодолеть.

Козерог. В это время, придерживаясь элементарных правил техники безопасности, вы можете избежать различного рода неприятностей.

Водолей. Внешне обходительные и дипломатичные представители этого знака сегодня могут упрямо и несговорчиво настаивать на своем. Многие будут сами страдать от своего упрямства и бесцеремонности.

Рыбы. Сейчас важно сосредоточиться. Возможно, вам предстоит заниматься сразу несколькими делами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев