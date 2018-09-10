В амурском селе 9 сентября прошли сразу тройные выборы

В воскресенье, 9 сентября, в некоторых населенных пунктах прошли тройные выборы. Например, в селе Марково Благовещенского района выбирали депутата Госдумы, губернатора Амурской области и главу местного самоуправления.

Марково – единственное село в Благовещенском районе, где прошли тройные выборы. Единственный избирательный участок находится в здании администрации. Чтобы отдать свой голос, некоторые сельчане пришли задолго до его открытия. Ради выборов людям пришлось прервать хозяйственные дела. В выходные многие планировали уборку урожая.

«Народ у нас добросовестный, идут голосовать заранее, ждут около дверей. В 8 часов мы начали голосование. Сейчас все заняты уборкой картофеля, поэтому до этого приходят, и потом еще вечером поток у нас большой», – рассказала председатель УИК № 17 Надежда Садовская.

Кроме главы региона и депутата Госдумы, сельчане выбирали главу Маркова. Отдать голос можно было за одного из пяти кандидатов. Среди них – Сергей Лубянов, Евгений Крючков, Вячеслав Кривуля, Агарон Казарян и Юрий Шмилев – действующий глава сельсовета.

«Шмилев хорошо работает, – считает житель села Игорь Ларцев. – Я столько лет живу, с 1985 года тут, он всё делает для деревни, помогает людям. У меня был дома взрыв, мне помог именно Шмилев».

К избирательному участку прикреплены больше тысячи жителей Маркова. К 12 часам дня проголосовало около трети избирателей. Бюллетени в урны опустили 300 человек. Люди, говорят сотрудники участковой комиссии, заранее приходили в местную администрацию, чтобы изучить сведения о кандидатах. Галина Вакуленко на выборах главы региона решила голосовать за действующего врио губернатора.

«Во-первых, грамотный, – отметила женщина. – Я думаю, что многие так и проголосовали, грамотная речь у него, уверенный в себе. Видно, что человек наши проблемы знает наизусть, как мы таблицу умножения».

На выборах губернатора в селе Марково победил Василий Орлов. За него проголосовали больше 260 избирателей. В депутаты Госдумы жители села выбрали либерал-демократа Андрея Кузьмина. Главой села останется Юрий Шмилев. За него проголосовали почти 50 % избирателей.