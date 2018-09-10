Василий Орлов стал 11-м губернатором в новейшей истории Амурской области

Примета последних лет, по которой в Приамурье кресло губернатора занимают политики с фамилией на «Ко», – Коротков, Колесов, Кожемяко, Козлов – больше не актуальна. Одиннадцатым главой региона стал Василий Орлов. На избирательный участок он пришел с супругой и маленькой дочерью. В своей победе на выборах был уверен.

«Отлично спал, как никогда. Вчера был день тишины, поэтому я успел отдохнуть и выспаться»

Новому главе области 43 года. Он филолог по первому образованию и менеджер – по второму. Знает китайский и английский языки, играет на гитаре, поет.

Результат Василия Орлова – больше 55 % голосов при явке примерно в 31 %. Его предшественник Александр Козлов в 2015 году получил чуть больше 50 % голосов при явке примерно 33 %. В абсолютных цифрах результаты практически равны. Около 108 тысяч голосов у Козлова. Больше 105 тысяч – у Орлова. Предшественником Александра Козлова был дальневосточник Олег Кожемяко.

В 2008 году Олег Кожемяко был назначен на пост главы области указом президента. В 2012-м он победил на выборах. Причем с большим отрывом от конкурентов – с результатом примерно 77 %, при явке почти 37 %.

До него Приамурьем руководил Николай Колесов. Он приехал в область вместе с командой из Татарстана. И запомнился амурчанам как губернатор, обещавший переодеть всех жителей в джинсы от Версаче. Внимание привлек и шикарный ремонт кабинета главы региона, который оценивался в 100 миллионов рублей. Колесов руководил областью чуть больше года. В 2008-м он был освобожден от обязанностей губернатора.

Предшественник Николая Колесова Леонид Коротков занял должность в 2001-м. На выборах во втором туре он получил примерно 49 % голосов и победил действующего главу региона, коммуниста Анатолия Белоногова. В 2007-м его сняли с должности «в связи с утратой доверия президента». Против Короткова возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. В результате суд его оправдал. По информации на начало 2018 года, Леонид Викторович приобрел гражданство Мальты.

В 90-е годы Амурской областью руководили Александр Сурат, Владимир Полеванов, Владимир Дьяченко, Юрий Ляшко. После развала Советского Союза первым Приамурье возглавил Альберт Кривченко. Журналист по образованию, он работал в должности амурского губернатора с 1991 по 1993 годы.