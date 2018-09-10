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10сентября
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Эксперт Черемисин об итогах выборов: свой дурак всегда хуже, чем чужой умный

Эксперт Черемисин об итогах выборов: свой дурак всегда хуже, чем чужой умный

Бизнесмен, политик, спортсмен Виктор Черемисин рассказал в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» о том, что на прошедших выборах для него было очевидным, а что – удивило. И о том, что явка на выборы в 30 % и даже в 5 % – это нормально.

«Я ожидал и надеялся на победу губернатора Василия Орлова. Причин много. Одна из главных – квалификация и компетентность. Некомпетентность – это большая проблема нашей власти», – признал Виктор Юрьевич.

Он очень надеется, что новый губернатор будет формировать команду не по принципу «свой-чужой», а исключительно по уровню квалификации.

А вот неожиданностью этих выборов стало то, что проиграла Татьяна Ракутина. «КПРФ имеет огромную историю, большой оплот в электорате. Но Кузьмин провел просто нереальный тур по области, а коммунисты недоработали», – считает Виктор Черемисин.

Предвыборная концепция Ракутиной показалась ему не очень удачной. «Я считаю, что депутаты любого уровня должны заботиться не об абстрактной стране, а о своем электорате», – добавил эксперт.

Виктор Черемисин заявил, что 30-процентная явка на выборы – это нормально. «Демократия – это не принуждение, а право людей принимать участие в управлении страной. Неучастие в выборах – это такое же право граждан. Пришло 30 % – здорово! Даже если придет 5 % – здорово! Значит, остальным 95 % это не нужно. В итоге плохого руководителя выбирает тот, кто не приходит на выборы», – рассказал Виктор Черемисин.

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#выборы #СМИ


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    коммунистов подвёл раскол в партии устроенный Кобызовым-а так бы Татьяна победила

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    1 час назад

    В итоге плохого руководителя выбирает тот, кто не приходит на выборы», – рассказал Виктор Черемисин.

    Вот это-верно!

  • Разведчик

    Разведчик
    1 час назад

    странный персонаж этот - новый наш депутат... случаем, это не родственник нашего нынешнего депутата ГД?

    и еще - странное мнение ВЮЧ... легко быть диванным аналитиком

  • серый кузя

    серый кузя
    1 час назад

    ЧТО СДЕЛАЛА РАКУТИНА ДЛЯ ОБЛАСТИ? В ЧЕМ ОНА ПРОФЕССИОНАЛ? СРАЗУ БЫЛО ПОНЯТНО ЧТО КАНДИДАТУРА ПРОИГРАЕТ.кОБЫЗОВ СОСТОЯЛСЯ КАК ЧЕЛОВЕК, ПРОФЕССИОНАЛ СВЛЕГО ДЕЛА. а ВЫ СЛЫШАЛИ РЕЧЬ ГОСПОЖИ рАКУТИНОЙ.сАМООБРАЗОВАНИЕМ НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ, ВО ВЛАСТИ НУЖНЫ ХОТЯ ГРАМОТНЫЕ.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад



    СПОРТСМЕН Виктор Черемисин рассказал...



    турникмен, стритвокер? )))

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    54 минуты назад

    Разведчик

    странный персонаж этот - новый наш депутат... случаем, это не родственник нашего нынешнего депутата ГД? и еще - странное мнение ВЮЧ... легко быть диванным аналитиком



    гугл вам в помощь

    там есть все

    но поздновато

  • Борщёв А.Н.

    Борщёв А.Н.
    9 минут назад

    Не понятно кто "свой дурак", который хуже того, кто лучше. О ком речь в заголовке Орлове, Кузмине или Черемисине?

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