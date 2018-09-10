Эксперт Черемисин об итогах выборов: свой дурак всегда хуже, чем чужой умный

Бизнесмен, политик, спортсмен Виктор Черемисин рассказал в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» о том, что на прошедших выборах для него было очевидным, а что – удивило. И о том, что явка на выборы в 30 % и даже в 5 % – это нормально.

«Я ожидал и надеялся на победу губернатора Василия Орлова. Причин много. Одна из главных – квалификация и компетентность. Некомпетентность – это большая проблема нашей власти», – признал Виктор Юрьевич.

Он очень надеется, что новый губернатор будет формировать команду не по принципу «свой-чужой», а исключительно по уровню квалификации.

А вот неожиданностью этих выборов стало то, что проиграла Татьяна Ракутина. «КПРФ имеет огромную историю, большой оплот в электорате. Но Кузьмин провел просто нереальный тур по области, а коммунисты недоработали», – считает Виктор Черемисин.

Предвыборная концепция Ракутиной показалась ему не очень удачной. «Я считаю, что депутаты любого уровня должны заботиться не об абстрактной стране, а о своем электорате», – добавил эксперт.

Виктор Черемисин заявил, что 30-процентная явка на выборы – это нормально. «Демократия – это не принуждение, а право людей принимать участие в управлении страной. Неучастие в выборах – это такое же право граждан. Пришло 30 % – здорово! Даже если придет 5 % – здорово! Значит, остальным 95 % это не нужно. В итоге плохого руководителя выбирает тот, кто не приходит на выборы», – рассказал Виктор Черемисин.