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10сентября
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На соревнования по картингу в Благовещенске вышел пятилетний гонщик

На соревнования по картингу в Благовещенске вышел пятилетний гонщик

В минувшие выходные в Благовещенске прошел III этап чемпионата и первенства города по картингу. В них приняли участие 25 спортсменов – количество картингистов в областном центре с каждым годом уменьшается.

Крошечные автомобили разгоняются до 100 километров за 10 секунд, и это не предел. Казалось бы, на такой скорости машины картингистов должны переворачиваться и буквально взлетать, но конструкция продумана таким образом, чтобы избежать подобных курьезов.

«Только для того, чтобы принять участие в соревнованиях, нужно примерно от 80 до 100 тысяч рублей. Это только, чтобы поехать. Если ты хочешь даже на этих соревнованиях выиграть, то это от 150 и выше», – объясняет суровые реалии технического вида спорта главный судья соревнований Андрей Фроленко.

Чтобы сесть за руль карта, необязательно ждать 18 лет, поэтому со взрослыми спортсменами соревновался 5-летний Тимофей Завалишин. По словам отца, у него отсутствует чувство страха, а дорогу юный гонщик чувствует лучше многих взрослых.

«Тут соревнования проходят городские, региональные. Но с детьми он тоже соревнуется и вторые-третьи места забирает, – рассказал отец мальчика Константин Завалишин. – Боюсь, конечно, переживаю, но что делать. У него вон экипировка полная».

После соревнований благовещенские гонщики начали готовиться к чемпионату области, который состоится через неделю.

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#спорт #транспорт


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