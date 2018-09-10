Количество нарушений на выборах в Амурской области сократилось

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На прошедших выборах в Амурской области жалоб на нарушения стало меньше, чем во время проведения президентских выборов. В ситуационные центры поступило пять сообщений – ни одно не подтвердилось. Всего же поступило 20 жалоб.

В областной избирательной комиссии за август и сентябрь рассмотрели 20 жалоб – это на 11 меньше, чем на президентских выборах, сообщает пресс-служба облизибиркома.

«По семи оформили отказ, так как состав правонарушения отсутствовал, в 13 случаях жалобы признали обоснованными: 9 направлено в УМВД для розыска людей, распространявших незаконную агитацию и привлечения их к ответственности, по двум обращениям представления направлены в управление Роскомнадзора по Амурской области, – отметил заместитель председателя облизбиркома Александр Василенко. – К чести СМИ, скажу, что только одна газета была замечена в распространении незаконной агитации. Нарушения по большей части регистрировались в социальных сетях».