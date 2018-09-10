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10сентября
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сегодня, 18:43 3

Татьяна Ракутина: я провела большую просветительскую работу в отношении действующей власти

Татьяна Ракутина: я провела большую просветительскую работу в отношении действующей власти

Кандидат от КПРФ Татьяна Ракутина рассказала в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» об итогах выборов в Амурской области. Татьяна участвовала в выборах губернатора и депутата Госдумы. В последних для победы ей не хватило нескольких процентов.

«Было понятно, что лидеры гонки на депутатских выборах – Андрей Кузьмин и я. Но я считаю Андрея Альбертовича согласованным кандидатом с администрацией президента. Поэтому моя борьба была с администрацией президента. Так что 3 %, которых мне не хватило, чтобы развернуть машину власти, я считаю большой победой», – заявила кандидат.

В должности депутата Госдумы Татьяна Ракутина планировала упростить процедуру импичмента, расформировать правительство и принудить депутатов, голосовавших за пенсионную реформу, сдать мандаты.

«Я провела много встреч, и я увидела, как слушают люди. Зал замолкал, когда я рассказывала о том, что сегодня делает власть и что власть надо менять. Считаю, что я проделала большую просветительскую работу в отношении нынешней власти», – рассказала Татьяна Ракутина.

Она считает, что выборы прошли нечестно. Три процента голосов, которых не хватило Татьяне – это около пяти тысяч избирателей, посчитала она. «При этом в одном Тындинском районе Кузьмин обошел меня примерно на две с половиной тысячи голосов. Тогда как в большинстве других территорий я лидировала. Мне кажется, внутри региона люди за партии голосуют примерно одинаково. Поэтому мне кажется, что в Тындинском районе голосование провели нечестно. Мы будем с этим разбираться»

Руководство отделения КПРФ планирует общаться с наблюдателями для того, чтобы выяснить, были ли замечены нарушения.

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#выборы #партии #СМИ


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Комментарии
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  • системник

    системник
    38 минут назад

    Ваши проблемы не в администрации президента, Ваши проблемы в единстве левого фланга. Не было бы Гамзы и администрация президента осталась бы с носом.

  • маузер

    маузер
    38 минут назад

    Таня молодец! Лдпр урод, гег чмо, каратеки гады

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    системник

    Ваши проблемы не в администрации президента, Ваши проблемы в единстве левого фланга. Не было бы Гамзы и администрация президента осталась бы с носом.



    системник заговорил о левом фланге?.. а ЧТО ТАКОЕ левый фланг?

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