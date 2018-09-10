В память об умерших от онкологии амурчан в небо запустят золотые шары

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В Благовещенске впервые пройдет акция «Зажги ночь». Мероприятие проводит межрегиональное общественное движение против рака. В память о тех, кто умер от онкологии в небо поднимутся шары золотого цвета. Акция «Зажги ночь» пройдет 30 сентября с 16 до 18 часов на набережной Амура в районе ротонды.

«30 сентября каждый, кто придет на набережную Амура с 16 до 18 часов (район ротонды) получит воздушный шар определенного цвета. "Золотой" – те, кто потерял близких и друзей, белый – те, кто лечится от онкологии или находится в состоянии ремиссии, красный – все те, кто рядом, кто помогает, кто способствует распространению информации о важности профилактики рака. В память о тех, кого уже нет рядом с нами, мы запустим в небо "золотые" шары», – рассказала координатор акции Наталья.

В конце сентября по инициативе общественной организации поддержки онкологических больных «Без бергэ – Мы вместе» акция «Зажги ночь» пройдет в Казани – город стоит на берегу Волги. Онкозаболевшие, их родные, близкие, друзья, волонтеры в Благовещенске решили поддержать эту инициативу и провести подобную акцию на берегу Амура.

«Наша акция – это мероприятие для всех. Мы делаем это для того, чтобы все знали, что от онкологии никто не застрахован, но ее можно предупредить, проводя своевременную диагностику и врачебные осмотры, проходя ежегодные обследования. Мы хотим, чтобы благодаря нашей акции как можно больше людей задумались о своем здоровье. Своей акцией, мы хотим поддержать и тех, кто сейчас проходит лечение, чтобы они знали, что мы вместе, что они не одни, мы все их поддерживаем. Именно поэтому скоро в Благовещенске начнет работу группа взаимопомощи в формате равного консультирования, которую организуют те, кому когда-то был поставлен онкологический диагноз, кто прошел сложный путь лечения и теперь хочет рассказать другим о своем опыте, а также помочь другим делиться своим опытом лечения с теми, кому только поставлен диагноз "онкология"», – говорит Наталья.

Для этого консультанты пройдут обучение на семинаре, который проводит в Москве благотворительная программа «Женское здоровье». Записаться на встречи групп взаимопомощи можно по телефону Натальи: 8-924-345-25-06.

По этому же номеру могут обратиться творческие коллективы города, которые хотят поддержать акцию «Зажги ночь» выступлением.