ТАСС: в пустотах, обнаруженных под стартовым столом на Восточном, виноваты строители

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Ранее сообщалось о необходимости ремонта на Восточном. На сайте госзакупок указано, что работы обойдутся в 4,6 миллиона рублей. «Пустоты под стартовым столом для ракет Союз-2" на Восточном появились из-за ошибок строителей, которые ранее вели работы», - рассказал собеседник агентства, не уточнив названия компании, которая вела работы. По его словам, работы по ремонту уже ведутся.

ТАСС пока не удалось получить официальный комментарий.

В пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) «Интерфаксу» заявили, что работники Спецстроя некачественно залили бетон под стартовой площадкой. «Этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации "Роскосмос" до 5 октября текущего года»,— добавили в ЦЭНКИ.

Когда были обнаружены пустоты под стартовым комплексом на Восточном, неизвестно.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в 2012-2016 годах под ракеты серии «Союз-2», первый запуск с него был выполнен 28 апреля 2016 года.

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