Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:44 6

ТАСС: в пустотах, обнаруженных под стартовым столом на Восточном, виноваты строители

ТАСС: в пустотах, обнаруженных под стартовым столом на Восточном, виноваты строители
Фото: lentachel.ru

Пустоты под стартовым комплексом для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный появились из-за ошибок при строительстве, допущенных прежним подрядчиком. Об этом ТАСС сообщил собственный источник на космодроме. По его словам, на космодроме уже начался ремонт.

Ранее сообщалось о необходимости ремонта на Восточном. На сайте госзакупок указано, что работы обойдутся в 4,6 миллиона рублей. «Пустоты под стартовым столом для ракет Союз-2" на Восточном появились из-за ошибок строителей, которые ранее вели работы», - рассказал собеседник агентства, не уточнив названия компании, которая вела работы. По его словам, работы по ремонту уже ведутся.

ТАСС пока не удалось получить официальный комментарий.

В пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) «Интерфаксу» заявили, что работники Спецстроя некачественно залили бетон под стартовой площадкой. «Этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации "Роскосмос" до 5 октября текущего года»,— добавили в ЦЭНКИ.

Когда были обнаружены пустоты под стартовым комплексом на Восточном, неизвестно.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в 2012-2016 годах под ракеты серии «Союз-2», первый запуск с него был выполнен 28 апреля 2016 года.

.

Просмотров всего: 595

#космодром #происшествия #строительство


В России и мире

На Украине пенсионер открыл стрельбу по детям
Общество 2

Подростка, устроившего ДТП в Белогорске, поместили в спецшколу поселка Юхта
Экономика

Агростраховщики отреагировали на слова врио губернатора Приамурья о несовершенстве агрострахования
В России и мире

В Казани врач диагностировал беременность у мужчины
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Sah

    Sah
    1 час назад



    Этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации



    за наши деньги...

    новые подрядчики будут устранять ошибки старых подрядчиков и скорей всего наделают новые ошибки, и с них тоже ничего не спросишь, так как это микропредприятие с ук в 20 тыщ, занимающееся в основном торговлей.

    черти че

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    микропредприятие с ук



    мда, похоже на то

  • Karasik

    Karasik
    59 минут назад

    Обычная дуристика...

  • strannic

    strannic
    30 минут назад



    ТАСС: В ПУСТОТАХ, ОБНАРУЖЕННЫХ ПОД СТАРТОВЫМ СТОЛОМ НА ВОСТОЧНОМ, ВИНОВАТЫ СТРОИТЕЛИ



    Кто бы мог подумать?!

  • Стилет

    Стилет
    28 минут назад



    Пустоты под стартовым комплексом для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный появились из-за ошибок при строительстве, допущенных прежним подрядчиком.



    "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность".

    Нарком путей сообщения Лазарь Каганович.

  • Victrix

    Victrix
    2 минуты назад



    работники Спецстроя некачественно залили бетон под стартовой площадкой.



    Построили дом. Через некоторое время он развалился. Как всегда, виноватых не найти... Кого судить? Решили судить кирпич, цемент и песок. Судят кирпич: - Это ты виноват, что дом развалился, тебя будем судить! Кирпич: - Нет, это не я, меня ведь как положили, так я и лежал. Судят песок: - Это ты виноват, что дом развалился, тебя будем судить! Песок: - Нет, я не виноват, меня, сколько кинули в раствор, столько я лежал. Судят цемент: - Это ты виноват, что дом развалился, тебя будем судить! Цемент (возмущенно): - Подождите-как, меня там ВООБЩЕ НЕ БЫЛО!

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь