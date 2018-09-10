Василий Орлов обсудил с руководством «РусГидро» строительство в Приамурье Нижне-Бурейской ГЭС
Врио губернатора Василий Орлов принял участие в рабочих переговорах с руководством «РусГидро» во время посещения ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке. Этот объект был сдан в эксплуатацию 10 сентября. Василию Орлову представили современную станцию и рассказали об установленном оборудовании и технологиях.
После посещения ТЭЦ глава Приамурья провел рабочую встречу с председателем правления – генеральным директором ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым, на которой обсудил вопросы дальнейшего развития энергетики в Амурской области.
Разговор шел о необходимости ускорения перевода потребителей на теплоснабжение от новой Благовещенской ТЭЦ, а также о целесообразности создания в Благовещенске единой теплоснабжающей организации.
Николай Шульгинов проинформировал врио губернатора о перспективных планах строительства Нижне-БурейскойГЭС.
Василий Орлов также поблагодарил руководство РусГидро за реализацию в области крупных благотворительных социально значимых программ.
Фото: пресс-служба правительства Амурской области
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