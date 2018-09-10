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10сентября
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сегодня, 17:38 4

Василий Орлов обсудил с руководством «РусГидро» строительство в Приамурье Нижне-Бурейской ГЭС

Василий Орлов обсудил с руководством «РусГидро» строительство в Приамурье Нижне-Бурейской ГЭС
Фото: amurobl.ru

Врио губернатора Василий Орлов принял участие в рабочих переговорах с руководством «РусГидро» во время посещения ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке. Этот объект был сдан в эксплуатацию 10 сентября. Василию Орлову представили современную станцию и рассказали об установленном оборудовании и технологиях.

После посещения ТЭЦ глава Приамурья провел рабочую встречу с председателем правления – генеральным директором ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым, на которой обсудил вопросы дальнейшего развития энергетики в Амурской области.

Разговор шел о необходимости ускорения перевода потребителей на теплоснабжение от новой Благовещенской ТЭЦ, а также о целесообразности создания в Благовещенске единой теплоснабжающей организации.

Николай Шульгинов проинформировал врио губернатора о перспективных планах строительства Нижне-БурейскойГЭС.

Василий Орлов также поблагодарил руководство РусГидро за реализацию в области крупных благотворительных социально значимых программ.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

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#областная власть #энергетика


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Комментарии
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  • Стилет

    Стилет
    35 минут назад

    сегодня, 17:38

    1) ВАСИЛИЙ ОРЛОВ ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ «РУСГИДРО» СТРОИТЕЛЬСТВО В ПРИАМУРЬЕ НИЖНЕ-ЗЕЙСКОЙ ГЭС

    2) Николай Шульгинов проинформировал врио губернатора о перспективных планах строительства Нижне-БурейскойГЭС.

    """""""""""""""""

    А мы удивляемся пенсионной реформе, если статью толком правильно написать не могут.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    12 минут назад

    Весь климат у нас уханькали, ОРЛЫ ср..н..ые.

  • DeamonX

    DeamonX
    6 минут назад



    Николай Шульгинов проинформировал врио губернатора о перспективных планах строительства Нижне-БурейскойГЭС.



    Ребята, объясните, зачем обсуждать перспективы строительства уже построенной ГЭС? Вы чего там курите, дорогая редакция?

  • alex 3

    alex 3
    2 минуты назад

    DeamonX


    Николай Шульгинов проинформировал врио губернатора о перспективных планах строительства Нижне-БурейскойГЭС.



    Ребята, объясните, зачем обсуждать перспективы строительства уже построенной ГЭС? Вы чего там курите, дорогая редакция?
    в том то и дело что не построена, числится ещё как стройка. Видать договариваются как сдать можно.

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