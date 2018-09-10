Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10сентября
Предыдущая новость
сегодня, 17:14 2

Курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 рублей

Курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 рублей
Фото: tass.ru

В понедельник, 10 сентября, на Московской бирже на пике курс доллара достиг отметки 70,16 рубля, что стало самым высоким его показателем почти за два с половиной года. Выше он был только 16 марта 2016 года, когда доллар стоил 71,44 рубля.

Достигнув пиковой отметки, курс "зеленого" несколько снизился. К 10:15 по московскому времени стоимость доллара на Московской бирже составляла 69,88 рубля, что примерно на 2 копейки ниже уровня закрытия торгов 7 сентября. Курс евро к этому моменту достиг отметки 80,66 рубля, что на 26 копеек ниже уровня закрытия торгов пятницы.

В пятницу, 7 сентября, евро установил двухгодичный рекорд: его стоимость впервые с марта 2016 года поднялась выше 80 рублей. Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов объяснил падение курса рубля ожиданием второго раунда антироссийских санкций, а также нестабильностью на рынках развивающихся стран, в первую очередь Турции.

В свою очередь помощник президента Андрей Белоусов заявил, что ослабление курса рубля пока не является предметом для беспокойства, сообщает РБК.

Просмотров всего: 132

#финансы #экономика


Общество 1

В Приамурье будут развивать технологическое предпринимательство
Экономика

Агростраховщики отреагировали на слова врио губернатора Приамурья о несовершенстве агрострахования
Общество 3

Пенсионный фонд перечислит амурским семьям 65 миллионов рублей маткапитала
Экономика 2

В павильоне Приамурья на ВЭФ-2018 увидят цифровой мост в Китай

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    9 минут назад

    Вот мне нравится, отношение наших министров (в данном случае Силуанова) к финансовой политике России, рубль "падает", а виновата "... нестабильность на рынках развивающихся стран, в первую очередь Турции...". Шедеврально!!!

  • Noir

    Noir
    4 минуты назад

    Да всё, выборы прошли можно отпускать рубль.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь