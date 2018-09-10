Курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 рублей

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В понедельник, 10 сентября, на Московской бирже на пике курс доллара достиг отметки 70,16 рубля, что стало самым высоким его показателем почти за два с половиной года. Выше он был только 16 марта 2016 года, когда доллар стоил 71,44 рубля.

Достигнув пиковой отметки, курс "зеленого" несколько снизился. К 10:15 по московскому времени стоимость доллара на Московской бирже составляла 69,88 рубля, что примерно на 2 копейки ниже уровня закрытия торгов 7 сентября. Курс евро к этому моменту достиг отметки 80,66 рубля, что на 26 копеек ниже уровня закрытия торгов пятницы.

В пятницу, 7 сентября, евро установил двухгодичный рекорд: его стоимость впервые с марта 2016 года поднялась выше 80 рублей. Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов объяснил падение курса рубля ожиданием второго раунда антироссийских санкций, а также нестабильностью на рынках развивающихся стран, в первую очередь Турции.

В свою очередь помощник президента Андрей Белоусов заявил, что ослабление курса рубля пока не является предметом для беспокойства, сообщает РБК.