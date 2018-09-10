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10сентября
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сегодня, 17:09 0

На Украине пенсионер открыл стрельбу по детям

На Украине пенсионер открыл стрельбу по детям
Фото:myslo.ru

На Украине пенсионер открыл стрельбу по детям из самодельного оружия, три человека пострадали. Ребята играли во дворе собственного дома.

В поселке Новая Одесса 9 сентября около 17:00 в полицию поступило сообщение, что 68-летний местный житель выстрелил в играющих на площадке детей из самодельного оружия. Пострадали 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет. Стрелявший также получил незначительные травмы.

Все пострадавшие доставлены в больницу, остатки самодельного оружия направлены на экспертное исследование.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», решается вопрос о задержании мужчины. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает «Лента.ру».

В августе мужчина в Подмосковье случайно застрелил 10-летнего сына из самодельного ружья. Мальчик получил ранение в грудь, от которого скончался на месте.

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#дети #жизнь #криминал #происшествия


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